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РИА Новости

Арабские страны привержены прежним решениям по палестинской проблеме

Вчера, 02:59
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© AFP 2019 / Mahmud Hams Вид на город Газа
Вид на город Газа
© AFP 2019 / Mahmud Hams 
Вид на город Газа. Архивное фото
ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Принявшие участие во внеочередном общеарабском саммите в Мекке лидеры арабских стран заявили, что остаются привержены прежним решениям по палестинской проблеме, говорится в коммюнике по итогам встречи.
"Заявляем о нашей приверженности решениям прежних арабских саммитов в отношении палестинской проблемы", - отмечается в документе.
На общеарабском саммите в Бейруте в 2002 году арабские страны приняли официальную мирную инициативу, где высказались за создание палестинского государства в границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, а также возвращение палестинских беженцев на земли прежнего проживания. США в настоящее время разработали план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, так называемую "сделку века", который предусматривает отказ от многих положений арабской мирной инициативы взамен на экономические преференции для палестинцев.
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