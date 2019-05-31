Климкин попросил депутатов Рады отправить его в отставку

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал депутатов Верховной рады освободить его от должности.
"Как вы помните, я уже давно решил уйти в отставку. Написал заявление заранее и подал его сразу же после инаугурации. <...> Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и настоятельно призвал депутатов поддержать мое решение. Речь идет о всех членах парламента", — написал Климкин на Facebook.
Президент страны Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Ранее все трое написали заявления об отставке, при этом глава МИД выразил готовность помогать Зеленскому и не исключил, что будет участвовать в парламентских выборах.
Окончательное решение об отставках членов правительства принимает Верховная рада. В четверг парламент отказался освободить от должности премьер-министра Владимира Гройсмана.
30 мая, 19:05Зеленский "в пассиве": жертвенный политический алтарь отменяетсяНовый украинский президент хочет, да не может обновить руководство страны. Видимо, такова страшная месть Рады за ее роспуск. Старое правительство остается работать. Президент попросил парламентариев отправить на покой хотя бы несколько министров.