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РИА Новости

Климкин попросил депутатов Рады отправить его в отставку

Вчера, 02:14
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© AP Photo / Luca BrunoМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Luca Bruno
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал депутатов Верховной рады освободить его от должности.

"Как вы помните, я уже давно решил уйти в отставку. Написал заявление заранее и подал его сразу же после инаугурации. <...> Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и настоятельно призвал депутатов поддержать мое решение. Речь идет о всех членах парламента", — написал Климкин на Facebook.

Президент страны Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Ранее все трое написали заявления об отставке, при этом глава МИД выразил готовность помогать Зеленскому и не исключил, что будет участвовать в парламентских выборах.
Окончательное решение об отставках членов правительства принимает Верховная рада. В четверг парламент отказался освободить от должности премьер-министра Владимира Гройсмана.
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