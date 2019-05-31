Климкин попросил депутатов Рады отправить его в отставку

"Как вы помните, я уже давно решил уйти в отставку. Написал заявление заранее и подал его сразу же после инаугурации. <...> Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и настоятельно призвал депутатов поддержать мое решение. Речь идет о всех членах парламента", — написал Климкин на Facebook.