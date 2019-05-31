Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет “две войны”.

“У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны”, - приводит пресс-служба слова главы государства.

Зеленский также рассказал, что решение распустить парламент было принято в связи с тем, что Верховная рада плохо работала и могла замедлить формирование правительства. Президент подчеркнул, что без досрочных парламентских выборов кабинет министров был бы сформирован только в декабре, а страна “так долго ждать не может”.

Кроме того, в ходе беседы поднимался вопрос о ситуации в Донбассе и необходимых шагах для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего — прекращении огня и обмене заложниками.

Зеленский напомнил, что свою первую рабочую поездку как президент совершил Луганскую область — к военным на передовые позиции. Также глава государства поблагодарил гостя за поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Достижение мира на Украине

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Зеленский подтвердил намерения усердно работать над достижением мира на Украине.

По словам Волкера, любой украинский лидер будет настаивать на возврате территорий страны, президент Зеленский уже дал ясно понять, что это также является его позицией.

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, в свою очередь, заявила, что мир на Украине возможен только при выполнении Минских соглашений.

Дипломат также подчеркнула важность конкретных шагов в процессе переговоров, а также улучшения жизни людей.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

По словам российского дипломата, победа Зеленского на выборах отчетливо продемонстрировала отношение подавляющего большинства украинцев к провальной политике ушедшего Петра Порошенко, основанной на "оголтелой русофобии, поддержке радикального национализма и подавлении инакомыслия".

Ситуация в Донбассе

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.