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РИА Новости

Страны СНГ не будут обсуждать выход Украины из соглашений Содружества

Вчера, 00:15
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© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Совет глав правительств СНГ, который пройдет в Туркменистане, не будет обсуждать решение Украины по выходу из соглашений Содружества, заявил первый заместитель руководителя аппарата кабмина РФ Сергей Приходько.
"Повестка заседания СГП СНГ не предполагает обсуждение вопроса о выходе Украины из соглашений, заключенных в рамках Содружества", - сказал Приходько журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что с 2014 года Украина взяла курс на сворачивание своей деятельности в Содружестве: Киев не участвует в заседаниях высших уставных органов и не подписывает итоговые решения, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов СНГ, а также отозвал своих представителей с квотных должностей в Исполкоме СНГ и закрыл свое представительство при уставных органах СНГ в Минске.
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В частности, отмечает Приходько, в апреле 2019 года Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашений о сотрудничестве в области стандартизации вооружения и военной техники от 9 ноября 1992 года и об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР, от 4 июня 1999 года.
"В этот же период Киев вышел из договора о создании общей статистической базы Экономического союза от 10 февраля 1995 года. Украинской стороной утверждается, что эти документы якобы "утратили практическое значение и давно не применяются", - подчеркнул он.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 31 мая в Ашхабаде примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
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