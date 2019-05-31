Страны СНГ не будут обсуждать выход Украины из соглашений Содружества

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Совет глав правительств СНГ, который пройдет в Туркменистане, не будет обсуждать решение Украины по выходу из соглашений Содружества, заявил первый заместитель руководителя аппарата кабмина РФ Сергей Приходько.

"Повестка заседания СГП СНГ не предполагает обсуждение вопроса о выходе Украины из соглашений, заключенных в рамках Содружества", - сказал Приходько журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что с 2014 года Украина взяла курс на сворачивание своей деятельности в Содружестве: Киев не участвует в заседаниях высших уставных органов и не подписывает итоговые решения, не выплачивает долевой взнос в единый бюджет органов СНГ, а также отозвал своих представителей с квотных должностей в Исполкоме СНГ и закрыл свое представительство при уставных органах СНГ в Минске.

В частности, отмечает Приходько, в апреле 2019 года Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашений о сотрудничестве в области стандартизации вооружения и военной техники от 9 ноября 1992 года и об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР, от 4 июня 1999 года.

"В этот же период Киев вышел из договора о создании общей статистической базы Экономического союза от 10 февраля 1995 года. Украинской стороной утверждается, что эти документы якобы "утратили практическое значение и давно не применяются", - подчеркнул он.