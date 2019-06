Ученые рассказали, как на самом деле действуют электронные сигареты

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Gravely S. et al. Prevalence of awareness, ever‐use and current use of nicotine vaping products (NVPs) among adult current smokers and ex‐smokers in 14 countries with differing regulations on sales and marketing of NVPs: cross‐sectional findings from the ITC Project //Addiction. – 2019 Большинство вейперов — это курильщики или те, кто недавно бросил. Исследование показало, что в странах, где рынок электронных сигарет жестко контролируется — таких как Бразилия, Австралия, — вейпинг мало популярен.