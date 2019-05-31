Внук депутата запугал одноклассников и обещал "сломать голову" учителю

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Сети появилось видео, на котором восьмилетний мальчик во время урока в школе № 3 в Вологде терроризирует одноклассников и угрожает "сломать голову" учительнице. Инцидентом уже заинтересовались следователи: они выясняют, почему руководство школы не вмешалось в конфликт. Тем временем местные жители связывают бездействие с тем, что дедушка второклассника последние двадцать лет — влиятельный депутат областного парламента.

Агрессивный кадет

Запись с камер видеонаблюдения попала в Сеть 27 мая. Мальчик в кадетской форме на уроке пристает к однокласснику, используя нецензурную лексику. Он угрожает разбить тому голову и замахивается на него кулаком, а потом пытается поднять парту, за которой сидит ребенок. За происходящим наблюдает учитель. Когда педагог одергивает школьника, тот переключается на нее.

"А вы мне еще только слово скажите!" — кричит маленький агрессор и, сжав кулаки, решительно направляется в сторону учителя. Та несколько раз осекает ученика, а потом говорит, что ему надо обратиться к врачу.

"Твой дедушка хотел мне вызвать, а я сейчас тебе вызову", — срывается она. После чего ребенок угрожает сломать голову педагогу. "Чо надо, блин?" — кричит кадет и ударяет женщину рукой. Учитель резко встает, предлагает пройти к директору, но мальчик медленно отходит от нее. Остальные дети не обращают внимания на происходящее.

Видео датируется апрелем, однако в СМИ запись попала в конце мая. Камеру видеонаблюдения установили родители учеников. По информации местных журналистов, скандалы в классе, связанные с конкретным ребенком, случаются регулярно, но все жалобы руководству учебного заведения не приносили результата. Администрация школы якобы самоустранилась от конфликта, не реагируя на сигналы родителей. Знакомый с ситуацией в классе источник РИА Новости подтвердил эту информацию, уточнив, что решение об установке камеры приняли на общем родительском собрании от "безысходности".

Влиятельный дедушка

Вызывающее, а порой агрессивное поведение ребенка в соцсетях связали с высоким положением дедушки мальчика. Пользователи местных пабликов указывают, что скандалист приходится внуком депутату Законодательного собрания Вологодской области — в парламенте тот заседает почти 20 лет. РИА Новости пыталось связаться с предполагаемым дедушкой, но он не смог дать комментарий, поскольку был на сессии. Его помощник записал номер телефона корреспондента, поинтересовался целью звонка, а после перестал выходить на связь.

Тем временем следователи изучают обстоятельства попавшего на камеру инцидента. Пресс-секретарь СУ СК России по Вологодской области Наталья Летенкова сообщила РИА Новости, что полная картина произошедшего будет ясна не раньше чем через месяц.

"Нужно разобраться не в самом инциденте, а скорее в причинах и условиях, которые к нему привели. В первую очередь, будут вопросы к администрации школы, которая вовремя не смогла взять на контроль ситуацию в классе. Со слов родителей, на которые ссылаются средства массовой информации, ученик часто дерется, оскорбляет детей и взрослых".

Летенкова уточнила, что меры воздействия к ребенку применяться не будут, потому как он не достиг возраста ни уголовной, ни административной ответственности.

В свою очередь, в самом учебном заведении от комментариев воздерживаются. Директрисы не было на месте. Ее помощник отказалась озвучивать корреспонденту агентства какую-либо позицию школы. Заместители директора по учебно-воспитательной работе также не пожелали прояснить ситуацию.

Скандальной историей заинтересовались и общественники. Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов написал на своей странице в сети Facebook, что у кадетского класса, где учился мальчик, есть наставник — майор вооруженных сил, который, по его мнению, должен был принять меры для разрешения конфликтной ситуации. В беседе с РИА Новости Курдесов подтвердил, что второклассник — внук областного депутата. Впрочем, активист высказал мнение, что дедушка просто стал "заложником своего статуса" и руководство школы, скорее всего, старалось всеми силами скрыть конфликт между учителем и учеником, не вынося сор из избы.

"Этому факту нужно дать отдельную оценку. Мы обязательно будем держать ситуацию на контроле. К сожалению, видно влияние взрослых. Мальчику позволено все. Его выходки только поощряют. Ничего хорошего из этого не выйдет", — добавил Курдесов.

Куда смотрел психолог

Некоторые пользователи, комментирующие ситуацию в соцсетях, также уверены, что агрессивное поведение ребенка и угрозы учителю — следствие воспитания и особенностей характера, а дедушка тут ни при чем.

"Такое поведение не редкость и среди детей, у которых нет в семье депутатов. Учителя и одноклассники бессильны. Школа не должна этого допускать! Вне зависимости от происхождения", — высказываются жители города.

Пользователь Олег Мерехин (фамилия изменена) написал, что знаком с этим ребенком. "Да, он иногда перегибает, но никогда не дает себя в обиду. Без разницы, что в школе, что на улице. И нет предыстории этого видео, хотя я знаю, что она есть".

Департамент образования Вологодской области также начал внутреннюю проверку. Начальник управления в сфере контроля и надзора Натик Кулиев объяснил РИА Новости, что никаких обращений, связанных с этим классом, в департамент до этого не поступало: чиновники узнали о конфликте из СМИ.

"Департамент отрицательно отнесся к этой истории. Мы выясним, какую работу вели в школе, рассматривали ли они конфликты и какие принимали решения. Нам сообщили, что напряженные отношения в классе длились на протяжении двух лет, — будем проверять. Отдельно надо уточнить, какую позицию занимал психолог. Мы уже запросили документы. А завтра выезжаем на проверку в школу", — сказал Кулиев.