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РИА Новости

Космический грузовик Dragon вернется с МКС на Землю в понедельник

Вчера, 23:57
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© Фото : Twitter/Christina H. KochАмериканский космический грузовик Dragon
Американский космический грузовик Dragon
© Фото : Twitter/Christina H. Koch
Американский космический грузовик Dragon . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Dragon покинет Международную космическую станцию в понедельник 3 июня, сообщило НАСА в четверг.
"Корабль Dragon компании SpaceX с более чем 4,2 тысячи фунтов ценных научных экспериментов (1,9 тонны) на борту должен вернуться на Землю с МКС в понедельник 3 июня", - сообщило американское космическое ведомство. НАСА планирует вести прямую трансляцию на своем сайте. Отстыковка корабля от американского модуля "Гармония" (Harmony), где он находился около месяца, намечена на полдень по времени Восточного побережья США (19.00 мск).
По расчетам НАСА, грузовой корабль сойдет с орбиты ориентировочно в 16.56 по местному времени (23.56 мск) и в 17.55 (00.55 мск) аппарат приводнится в Тихом Океане в 32 километрах от побережья Калифорнии.
Dragon является на сегодня единственным космическим кораблем, способным доставлять грузы с МКС на Землю. В этот раз на его борту "домой" вернутся результаты проведенных в космосе экспериментов в области онкологических заболеваний и исследований по влиянию космоса на организм человека.
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