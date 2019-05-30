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РИА Новости

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга как самовыдвиженец

Вчера, 22:54
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца.
"Я решил идти (на выборы) не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем, чтобы быть независимым от тех или иных взглядов", - цитирует Беглова "Пятый канал".
"Мы сегодня четко знаем, что необходимо сделать, чтобы ликвидировать болевые точки в Петербурге. Для этого мы разработали стратегию, чтобы сделать город открытым, комфортным, удобным, социальным. Мы поняли, что мы сможем разработать программу, чтобы город действительно отвечал этим требованиям… Санкт-Петербург для меня сделал очень многое, я вырос в этом городе, я стал тем, кем я есть. И конечно, пора отдавать долги. Мы понимаем, как это нужно сделать, и мы обязательно это сделаем… Это главный мотив (решение пойти на выборы) – отдать долги городу, потому что я люблю этот город", - сказал он.
По его словам, предвыборная программа базируется "прежде всего на том, чтобы создать комфортные условия жизни в Петербурге", а также на "налаживании коммуникаций и плодотворной работе с федеральным центром".
Город Санкт-Петербург
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Ранее сообщалось, что Беглов на встрече с жителями Курортного района 25 мая заявил, что принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Санкт-Петербурга.
В начале октября прошлого года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Экс-губернатору было предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны пройти 8 сентября 2019 года в единый день голосования.
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Александр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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