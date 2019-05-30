Назван опасный для сердца напиток

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Энергетические напитки могут провоцировать увеличение артериального давления и нарушения сердечного ритма, выяснили ученые из Тихоокеанского университета в американском штате Калифорния. Об этом сообщает портал MedicalXpress.
Специалисты провели исследование с участием 34 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. За час им было необходимо выпить около литра энергетика или его заменителя с эффектом плацебо. В энергетических напитках содержалось 304-320 миллиграммов кофеина на литр. Употреблять напитки можно было не быстрее полулитровой бутылки за полчаса.
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Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Выяснилось, что у выпивших энергетики добровольцев интервал QT — показатель деятельности сердца — был на 6-7,7 миллисекунды дольше в течение четырех часов. Как отмечают исследователи, слишком длинный или слишком короткий интервал QT может привести к аномальному сердцебиению и аритмии, опасной для жизни. Кроме того, у пациентов зарегистрировали значительное повышение систолического и диастолического артериального давления.
"Люди должны знать о влиянии энергетических напитков на их тело, особенно если у них есть проблемы со здоровьем. Медики должны посоветовать определенным группам пациентов (например, людям с врожденным или приобретенным синдромом удлиненного QT или высоким кровяным давлением) ограничить или контролировать потребление энергетиков", — подчеркнул ведущий автор работы Сахин Шах.