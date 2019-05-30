Россия использует С-400 в Турции для сбора данных об F-35, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Поставка российских ЗРК С-400 в Турцию будет иметь пагубный эффект для американской программы истребителей пятого поколения F-35, так как даст возможность России собирать разведданные об этом самолете, заявила помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер.

"Осуществление этих поставок будет иметь пагубный эффект не только для программы F-35… Это потенциально нарушит совместимость Турции с НАТО – это ключевой аспект оборонительного альянса", - заявила Уилбаргер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Будем откровенны, С-400 – это российская система, разработанная для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35. И, безусловно, нельзя представить, чтобы Россия не воспользовалась возможностью собирать разведывательную информацию", - добавила помощник главы Пентагона.

По ее словам, с этой точки зрения поставка Турции систем С-400 представляет для США "огромный вызов".

Посол Турции в США Сердар Кылыч в среду заявил, что американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.