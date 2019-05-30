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РИА Новости

Россия использует С-400 в Турции для сбора данных об F-35, заявил Пентагон

Вчера, 21:49
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© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesПара истребителей F-35A Lightning II
Пара истребителей F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
Пара истребителей F-35A Lightning II. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Поставка российских ЗРК С-400 в Турцию будет иметь пагубный эффект для американской программы истребителей пятого поколения F-35, так как даст возможность России собирать разведданные об этом самолете, заявила помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер.
"Осуществление этих поставок будет иметь пагубный эффект не только для программы F-35… Это потенциально нарушит совместимость Турции с НАТО – это ключевой аспект оборонительного альянса", - заявила Уилбаргер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Зенитные ракетные комплексы С-400
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Эксперт рассказал об отчаянии США из-за сделки России и Турции
"Будем откровенны, С-400 – это российская система, разработанная для того, чтобы сбивать такие самолеты, как F-35. И, безусловно, нельзя представить, чтобы Россия не воспользовалась возможностью собирать разведывательную информацию", - добавила помощник главы Пентагона.
По ее словам, с этой точки зрения поставка Турции систем С-400 представляет для США "огромный вызов".
Посол Турции в США Сердар Кылыч в среду заявил, что американские истребители пятого поколения F-35 будут размещены в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
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В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме США по С-400
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400
23 мая, 01:21
США предупредили Турцию об "очень негативных" последствиях покупки С-400
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С-400 «Триумф»F-35ТурцияРоссияСШАВ мире
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