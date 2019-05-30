В 2019 году обманутым дольщикам выдадут 19,5 тысячи ключей

Программа по предоставлению жилья обманутым дольщикам продлится до 2021 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как в регионе борются с проблемой обманутых дольщиков. Об этом сообщил сайт телеканала "360"

По словам губернатора, в текущем году планируется выдать 19,5 тысячи ключей гражданам, которые остались без квартир из-за того, что застройщики не соблюдали своих обязательств. В частности, речь идет о дольщиках компании "Урбан Групп", признанной банкротом летом прошлого года.

"Мы должны были достроить 13722 квартиры за этим нерадивым застройщиком. Как реализуются дорожные карты по всем объектам "Урбан Групп", лично смотрел Виталий Мутко", – отметил Воробьев.

Он заверил, что идет строительство детсадов, поликлиник и школ. Это приоритетная задача, и на ее решение тратятся огромные ресурсы. По словам Воробьева, заместитель министра жилищной политики Подмосковья Юлия Баринова встречается с дольщикам, обо всем их информирует, разъясняет ситуацию и отвечает на все вопросы.

"Увы, это наследство, которое нам досталось, и сейчас мы работаем с проектами десятилетней давности", – резюмировал глава региона.

