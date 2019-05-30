Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжено обсуждение ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.
Президенты отметили важность наращивания совместной работы по Идлибу, включая принятие мер по нейтрализации террористических группировок.
"Затронут также ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере", - добавили в пресс-службе.
Также сообщается, что лидеры двух стран условились о дальнейших контактах.