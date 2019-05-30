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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Вчера, 21:22
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжено обсуждение ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.
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Война в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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