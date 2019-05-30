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РИА Новости

Зеленский заявил, что Украина ведет "две войны"

Вчера, 21:07
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны". Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы главы государства.
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Решение распустить парламент было принято в связи с тем, что он плохо работал и мог замедлить формирование правительства, отметил Зеленский.
"Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины", — сказал он.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Украина обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Российские власти называют подобные заявления неприемлемыми и отвергают их. Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеРоберт ПортманВладимир ЗеленскийРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
В первую очередь у вас война с разумом и война с фактами. И вы в ней всегда проигрываете!
30 мая, 21:15
Мадуро Петрович-XVIII
19361014
Ну с разумом это вы "махнули", нельзя воевать с тем чего нет!
30 мая, 21:36
aandskorobulatov
143320014
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