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РИА Новости

"Слуга народа" может опоздать с регистрацией на выборы, сообщили СМИ

Вчера, 20:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы, из-за чего под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду, сообщило в четверг интернет-издание "Киеввласть" со ссылкой на собственные источники.
Ранее Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга Народа" вместо Ивана Баканова, который был назначен первым замглавы Службы безопасности Украины. Разумков заявил, что на съезде 8 июня партия утвердит кандидатов на выборы депутатов.
"Министерство юстиции… не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа"… Если подчиненные (главы Минюста Павла – ред.) Петренко пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады, и партия президента окажется вне стен нового парламента", - говорится в сообщении.
По данным издания, Минюст не проводит перерегистрацию главы "Слуги народа" по сокращенной процедуре, поскольку номинальный глава политической силы и уже первый замглавы СБ Украины Баканов не может подписывать партийные документы. В связи с этим у Минюста появился вопрос, на каком основании проводился съезд "Слуги народа", на котором было принято решение о смене руководства партии, если Баканов уже не уполномочен подписывать партийные документы. По украинскому законодательству, чиновник не может параллельно возглавлять политическую силу.
Издание сообщает, что процедура перерегистрации может и вовсе затянуться на несколько месяцев, а это грозит тем, что "Слуга народа" не успеет зарегистрировать своих кандидатов даже на очередные выборы, которые планировались осенью.
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По данным совместного опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яремко, пять партий, среди которых лидирует "Слуга народа", могут преодолеть 5% барьер на выборах в Верховную раду.
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