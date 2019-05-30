"Слуга народа" может опоздать с регистрацией на выборы, сообщили СМИ

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы, из-за чего под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду, сообщило в четверг интернет-издание Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы, из-за чего под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду, сообщило в четверг интернет-издание "Киеввласть" со ссылкой на собственные источники.

Ранее Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга Народа" вместо Ивана Баканова, который был назначен первым замглавы Службы безопасности Украины. Разумков заявил, что на съезде 8 июня партия утвердит кандидатов на выборы депутатов.

"Министерство юстиции… не хочет регистрировать по сокращенной процедуре изменения в уставе партии "Слуга народа"… Если подчиненные (главы Минюста Павла – ред.) Петренко пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады, и партия президента окажется вне стен нового парламента", - говорится в сообщении.

По данным издания, Минюст не проводит перерегистрацию главы "Слуги народа" по сокращенной процедуре, поскольку номинальный глава политической силы и уже первый замглавы СБ Украины Баканов не может подписывать партийные документы. В связи с этим у Минюста появился вопрос, на каком основании проводился съезд "Слуги народа", на котором было принято решение о смене руководства партии, если Баканов уже не уполномочен подписывать партийные документы. По украинскому законодательству, чиновник не может параллельно возглавлять политическую силу.

Издание сообщает, что процедура перерегистрации может и вовсе затянуться на несколько месяцев, а это грозит тем, что "Слуга народа" не успеет зарегистрировать своих кандидатов даже на очередные выборы, которые планировались осенью.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.