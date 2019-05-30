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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Следующее заседание по делу Вышинского состоится 10 июня

Вчера, 19:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 30 мая 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следующее заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоится в Подольском суде Киева 10 июня, сообщил адвокат Андрей Доманский.
"На сегодня завершили, осталось прочитать ещё несколько страниц обвинительного заключения. Перенесли на 10 июня, 15:10 (совпадает с мск)", - сообщил Доманский РИА Новости.
Объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины 27 мая отклонила кассационную жалобу защиты Вышинского в отношении его незаконного задержания. Адвокаты журналиста требовали отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.
Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеАндрей ДоманскийКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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