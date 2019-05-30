Зеленский готов работать для достижения мира на Украине, заявил Волкер

"Он также подтвердил готовность усердно работать для достижения мира. И еще предстоит увидеть, захочет ли это же делать Россия, когда теперь у Украины имеется новый президент", - сообщил высокопоставленный американский дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя слова Зеленского о готовности ко встрече с главой российского государства, что Владимир Путин открыт к диалогу для решения всех проблем, которые стоят на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий. Песков отметил, что президент России неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное – не диалог с Москвой. По его словам, Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. Конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом.