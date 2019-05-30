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РИА Новости

Зеленский готов работать для достижения мира на Украине, заявил Волкер

Вчера, 18:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Новый президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерения усердно работать над достижением мира на Украине, заявил РИА Новости спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
По словам Волкера, любой украинский лидер будет настаивать на возврате территорий страны, президент Зеленский уже дал ясно понять, что это также является его позицией.
"Он также подтвердил готовность усердно работать для достижения мира. И еще предстоит увидеть, захочет ли это же делать Россия, когда теперь у Украины имеется новый президент", - сообщил высокопоставленный американский дипломат.
Что касается США, добавил Волкер, "то мы подтвердили свои обязательства поддерживать восстановление суверенитета Украины и территориальной целостности посредством выполнения минских соглашений".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя слова Зеленского о готовности ко встрече с главой российского государства, что Владимир Путин открыт к диалогу для решения всех проблем, которые стоят на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий. Песков отметил, что президент России неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное – не диалог с Москвой. По его словам, Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт. Конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
23 мая, 21:55
Лукашевич ждет от Зеленского конкретных шагов по "режиму тишины" в Донбассе
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Ситуация на УкраинеКурт ВолкерВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
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