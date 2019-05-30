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РИА Новости
Теплоснабжение

"Лукойл" обновит энергоблоки Краснодарской ТЭЦ по программе модернизации

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Лукойл" модернизирует три энергоблока Краснодарской ТЭЦ с вводом в 2022-2024 годах по программе модернизации ТЭС, сообщает компания.
"Лукойл" получил положительное решение правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики о включении проектов модернизации энергообъектов ООО "Лукойл-Кубаньэнерго" (100% дочернее общество ПАО "Лукойл") в перечень дополнительных проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций", - говорится в сообщении компании.
Одобрены проекты модернизации трех энергоблоков Краснодарской ТЭЦ по 150 МВт каждый с вводом в эксплуатацию в 2022-2024 годах. Проект модернизации энергоблоков Краснодарской ТЭЦ предусматривает комплексную замену паровых турбин и основных элементов котельного оборудования. В проекте будет использовано отечественное паросиловое оборудование. По словам источника РИА Новости в отрасли, инвестиции в проект составят 12 миллиардов рублей.
"Это чрезвычайно важно для гарантированного снабжения потребителей Краснодарского края электрической и тепловой энергией. Сегодня электростанция обеспечивает теплом две трети населения региона и многие социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы. Также комплексная замена оборудования блочной части Краснодарской ТЭЦ усилит надежность Объединенной энергосистемы Юга России", - отметил вице-президент по энергетике "Лукойла" Денис Долгов.
29 мая, 11:43
Минэнерго РФ: инвестиции на модернизацию ТЭС составят около 142 млрд рублей
Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность. По общему конкурсу проходят 85% от годового объема отбора, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.
Первые отборы проектов модернизации прошли сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по этим проектам составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
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