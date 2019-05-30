"Лукойл" обновит энергоблоки Краснодарской ТЭЦ по программе модернизации

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Лукойл" модернизирует три энергоблока Краснодарской ТЭЦ с вводом в 2022-2024 годах по программе модернизации ТЭС, сообщает компания.

"Лукойл" получил положительное решение правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики о включении проектов модернизации энергообъектов ООО "Лукойл-Кубаньэнерго" (100% дочернее общество ПАО "Лукойл") в перечень дополнительных проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций", - говорится в сообщении компании.

Одобрены проекты модернизации трех энергоблоков Краснодарской ТЭЦ по 150 МВт каждый с вводом в эксплуатацию в 2022-2024 годах. Проект модернизации энергоблоков Краснодарской ТЭЦ предусматривает комплексную замену паровых турбин и основных элементов котельного оборудования. В проекте будет использовано отечественное паросиловое оборудование. По словам источника РИА Новости в отрасли, инвестиции в проект составят 12 миллиардов рублей.

"Это чрезвычайно важно для гарантированного снабжения потребителей Краснодарского края электрической и тепловой энергией. Сегодня электростанция обеспечивает теплом две трети населения региона и многие социально значимые объекты: школы, детские сады, больницы. Также комплексная замена оборудования блочной части Краснодарской ТЭЦ усилит надежность Объединенной энергосистемы Юга России", - отметил вице-президент по энергетике "Лукойла" Денис Долгов.

Правительство РФ в январе утвердило масштабную программу модернизации ТЭС на 39 ГВт стоимостью 1,9 триллиона рублей. Согласно программе, проекты, попавшие в нее по итогам конкурса, получат гарантированную окупаемость за 15 лет за счет повышенных платежей потребителей за мощность. По общему конкурсу проходят 85% от годового объема отбора, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.