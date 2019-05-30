Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой

МУРМАНСК, 30 мая — РИА Новости. Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.
Ранее в одной из групп во "ВКонтакте" развернулась дискуссия о роли оппозиции в России. Один из пользователей написал: "Оппозиция — это те, кто живут на пожертвования из-за бугра или живут за пределами России и кричат о любви к ней?!" На что Карпова ответила: "Живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя. За бугром даже не была! Россию не люблю! К кормушке не лезу!" Эта переписка вызвала полемику.
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В разговоре с РИА Новости Карпова отметила, что родилась в СССР и ее родина — это социалистическое государство.
"Тем не менее я патриот, живу в России. <…> Любовь к России и патриотизм, с моей точки зрения — разные вещи", — сказала Карпова.
Политик уверена, что любить можно природу, поля, леса, народ, а по отношению к стране можно испытывать патриотизм.
Получить комментарий в заксобрании округа РИА Новости пока не удалось.
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