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РИА Новости

Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой

Вчера, 17:38
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МУРМАНСК, 30 мая — РИА Новости. Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.
Ранее в одной из групп во "ВКонтакте" развернулась дискуссия о роли оппозиции в России. Один из пользователей написал: "Оппозиция — это те, кто живут на пожертвования из-за бугра или живут за пределами России и кричат о любви к ней?!" На что Карпова ответила: "Живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя. За бугром даже не была! Россию не люблю! К кормушке не лезу!" Эта переписка вызвала полемику.
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В разговоре с РИА Новости Карпова отметила, что родилась в СССР и ее родина — это социалистическое государство.
"Тем не менее я патриот, живу в России. <…> Любовь к России и патриотизм, с моей точки зрения — разные вещи", — сказала Карпова.
Политик уверена, что любить можно природу, поля, леса, народ, а по отношению к стране можно испытывать патриотизм.
Получить комментарий в заксобрании округа РИА Новости пока не удалось.
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КПРФРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Зато честно. Хотя не понимаю её. Можно не любить государство, тем более нынешнее, которое многим из нас навязали с 91 года, сильно не спрашивая хотим мы его или нет. Но вот как не любить свою страну, я этого не понимаю.
30 мая, 17:55
nnicolay.n1kitin
4310105
Фёдор Тючев кстати высказал мнение, что "...в Россию можно только верить !". Я лично с ним полностью согласен. Потому как многие вещи мне тоже непонятны и полюбить я их вряд ли смогу. Например вековая продажность бояр-чиновников. Но вера в доброго Царя всегда спасала и народ и Россию.
30 мая, 17:44
yu55 yu55
28111018
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