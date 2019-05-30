Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой

Ранее в одной из групп во "ВКонтакте" развернулась дискуссия о роли оппозиции в России. Один из пользователей написал: "Оппозиция — это те, кто живут на пожертвования из-за бугра или живут за пределами России и кричат о любви к ней?!" На что Карпова ответила: "Живу тут, дети тут, проблемы населения знаю, вижу, пропускаю каждый день через себя. За бугром даже не была! Россию не люблю! К кормушке не лезу!" Эта переписка вызвала полемику.