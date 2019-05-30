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РИА Новости

Украина упразднит звание "прапорщик" в ВСУ

Вчера, 17:26
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик". Об этом сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы" был одобрен украинским парламентом в первом чтении. Документ предусматривает введение новой шкалы по стандартам НАТО.
"Вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STANAG 2116", — написала Геращенко.
Она добавила, что документ определяет обязанности для созданных должностей и дополняет устав внутренней службы ВСУ новыми предложениями.
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