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РИА Новости

Биография Бригитте Бирляйн

Вчера, 17:13
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© REUTERS / Lisi NiesnerВременный канцлер Австрии Бирляйн
Временный канцлер Австрии Бирляйн
© REUTERS / Lisi Niesner
Временный канцлер Австрии Бригитте Бирляйн родилась 25 июня 1949 года в Вене.
Изучала право в Венском университете, в 1971 году получила степень доктора юридических наук.
В 1975 году сдала квалификационный экзамен на должность судьи, после чего работала судьей в окружном суде Центрального района Вены и в Венском окружном суде.
С 1977 года была прокурором Венской государственной прокуратуры (отвечала за уголовные дела общего и политического характера, уголовные дела, связанные с законодательством о средствах массовой информации).
В 1986 году работала в Генеральной прокуратуре Вены.
С 1987 года работала в департаменте уголовного права министерства юстиции, затем вернулась в Генеральную прокуратуру.
В 1990-2002 годах – генеральный адвокат в Генеральной прокуратуре при Верховном суде. Была первой женщиной на этой должности.
С 1990 по 2010 год была членом экзаменационной комиссии для судей и прокуроров при Венском высшем окружном суде.
С 1995 года ‑ член исполнительного совета Ассоциации австрийских прокуроров. В 2001-2003 годах являлась президентом этой ассоциации.
С 2001 по 2004 года была членом правления Международной ассоциации прокуроров (МАП).
С 2003 по февраль 2018 года ‑ заместитель председателя Конституционного суда.
С 23 февраля 2018 года ‑ председатель Конституционного суда.
30 мая 2019 года Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен назначил Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики. Она будет руководить переходным правительством страны до досрочных парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре 2019 года. Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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