Бригитте Бирляйн стала первой женщиной — канцлером Австрии

ВЕНА, 30 мая — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики.
Это первая женщина, которая заняла пост канцлера Австрии, хотя и временно. Она будет руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов в сентябре.
На днях ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство во главе с Себастьяном Курцем, которому парламент вынес вотум недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Ушедшие в отставку министры исполняли свои обязанности до назначения нового правительства. Курц их примеру не последовал, поэтому функции канцлера два дня выполнял вице-канцлер Хартвиг Легер, успевший в этом качестве посетить неформальный саммит ЕС в Брюсселе.