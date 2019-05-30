Бригитте Бирляйн стала первой женщиной — канцлером Австрии

Бригитта Бирляйн и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019

Бригитта Бирляйн и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019

ВЕНА, 30 мая — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики.

Это первая женщина, которая заняла пост канцлера Австрии, хотя и временно. Она будет руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов в сентябре.

На днях ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство во главе с Себастьяном Курцем, которому парламент вынес вотум недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.