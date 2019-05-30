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РИА Новости

Бригитте Бирляйн стала первой женщиной — канцлером Австрии

Вчера, 16:11
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© REUTERS / Lisi NiesnerБригитта Бирляйн и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
Бригитта Бирляйн и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
© REUTERS / Lisi Niesner
Бригитта Бирляйн и федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции в Вене. 30 мая 2019
ВЕНА, 30 мая — РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн на должность временного канцлера республики.
Это первая женщина, которая заняла пост канцлера Австрии, хотя и временно. Она будет руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов в сентябре.
На днях ван дер Беллен освободил от обязанностей правительство во главе с Себастьяном Курцем, которому парламент вынес вотум недоверия на фоне скандала с бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Ушедшие в отставку министры исполняли свои обязанности до назначения нового правительства. Курц их примеру не последовал, поэтому функции канцлера два дня выполнял вице-канцлер Хартвиг Легер, успевший в этом качестве посетить неформальный саммит ЕС в Брюсселе.
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