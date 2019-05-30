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РИА Новости

Конюхов рассказал, какие книги должен прочитать каждый человек

Вчера, 17:08
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© Фото : сайт Федора КонюховаФедор Конюхов
Федор Конюхов
© Фото : сайт Федора Конюхова
Федор Конюхов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Чтение "Робинзона Крузо" и Евангелия является обязательным для образования каждого человека, сказал журналистам знаменитый путешественник Федор Конюхов во время посещения выставки своих картин в Русском музее в Петербурге.
"Каждый человек должен в жизни прочитать "Робинзона Крузо" и Евангелие. Тогда он будет образованным", - сказал Конюхов.
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По его мнению, в этих книгах содержатся важнейшие знания для человеческой жизни. Путешественник признался, что роман о приключениях Робинзона стала его первой прочитанной книгой. "Ее читал старший брат, а читать мне вслух у него не было времени. Пришлось научиться читать самому", - рассказал Конюхов.
Путешественник посетовал, что современные школьники не особенно стремятся освоить такие романтические профессии, как геолог или космонавт. Конюхов рассказал, что сегодня ученики на встречах заявляют, что хотят стать менеджерами или программистами.
Конюхов также поделился радостью открытия своей выставки. "Когда был шторм в океане, я думал: надо выкарабкаться, иначе будет посмертная выставка", - пошутил он. По словам Конюхова, он никогда не думал, что когда-нибудь его работы выставят в Русском музее.
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"Прежде всего я художник, а потом путешественник. Но так сложилось, что меня прежде знают как путешественника. Русский музей я всегда воспринимал как храм", - сказал он.
Путешественник делал наброски будущих картин карандашом во время экспедиций. Картины он создавал в Москве после путешествий.
"В мире нет одиночества. В путешествиях я никогда не чувствовал себя одиноким. Все живое: и небо, и океан, просто нужно найти с ними общий язык", - сказал путешественник.
Выставка работ Фёдора Конюхова проходит с 28 марта по 13 июня в Русском музее.
Конюхов является выпускником Бобруйского художественного училища по специальности "резчик-инкрустатор", с 1983-го он член Союза художников СССР, а также член Московского союза художников и скульпторов, почётный академик Российской Академии художеств. Всего Конюхов создал более трех тысяч произведений и неоднократно участвовал в российских и международных выставках.
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