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РИА Новости

Форум "Футбол для дружбы" в Мадриде объединил экспертов детского футбола

Вчера, 16:57
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© Фото : Международная детская социальная программа ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Форум "Футбол для дружбы" в Мадриде объединил экспертов детского футбола
Форум Футбол для дружбы в Мадриде объединил экспертов детского футбола
© Фото : Международная детская социальная программа ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы"
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В Мадриде прошел международный форум детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", который впервые объединил экспертов со всего мира – профессиональных футбольных тренеров, врачей детских команд из разных стран, приглашенных звезд, журналистов ведущих международных СМИ, а также представителей международных футбольных академий и федераций, говорится в пресс-релизе Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

"В этом году форум объединил десять тематических сессий, посвященных актуальным вопросам развития детско-юношеского спорта. Эксперты обсудили эффективные методики тренировок, менеджмент детских спортивных мероприятий, работу по профилактике травматизма в детском футболе, особенности диалога ребенка с родителями, а также методы поощрения благородства и справедливости в спорте. Особое внимание было уделено обучению Юных спортсменов Девяти ценностям "Футбола для дружбы", а также тому, какие пути профессионального развития для детского футбольного тренера существуют сегодня". – отмечается в пресс-релизе.

На открытии форума выступили председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, легендарный футболист сборной Бразилии и ФК "Реал Мадрид", победитель Кубка мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Роберто Карлос, Юный посол программы Ананья Камбодж из Индии, а также глава детской футбольной академии Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч.
"Я рад участвовать в мероприятиях "Футбола для дружбы". Эта уникальная социальная инициатива ПАО "Газпром" вносит огромный вклад в развитие детского и юношеского футбола по всему миру. Объединяя участников в 211 странах и регионах мира, "Футбол для дружбы" способствует глобальному продвижению спорта среди молодого поколения. Образовательная инициатива программы, нацеленная на повышение квалификации тренеров, позволит поднять на новый уровень подготовку юных игроков по всему миру", – отметил легендарный футболист Роберто Карлос.
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29 мая, 16:29
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В свою очередь Юный посол "Футбола для дружбы" четырнадцатилетняя Ананья Камбодж заявила, что благодаря общению со взрослыми такого уровня как Роберто Карлос она ощутила серьезную ответственность быть Юным послом ключевых ценностей "Футбола для дружбы".
"За три года участия в проекте я осознала, что любая мечта достижима, главное, упорно идти к своей цели и верить в себя. И тогда у каждого получится показать все лучшее, на что он способен", – отметила Камбодж.
Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
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«Футбол для дружбы»
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