ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ

Согласно данным МВД Афганистана, шесть человек погибли в результате взрыва рядом с университетом национальной обороны в столице Афганистана Кабуле. Кроме того, как позже сообщил телеканал 1TV News со ссылкой на полицию, 16 человек, включая 4 гражданских лиц, были ранены.