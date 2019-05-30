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РИА Новости

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ

Вчера, 16:07
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство* взяла на себя ответственность за прогремевший в четверг взрыв в Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов.
Согласно данным МВД Афганистана, шесть человек погибли в результате взрыва рядом с университетом национальной обороны в столице Афганистана Кабуле. Кроме того, как позже сообщил телеканал 1TV News со ссылкой на полицию, 16 человек, включая 4 гражданских лиц, были ранены.
Очевидцы сообщили телеканалу, что взрыв произошел в тот момент, когда кадеты выходили из университета. Машины скорой помощи направились на место взрыва.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Исламское государствоАфганистанВ мире
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