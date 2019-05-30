Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T16:06Z
https://ria.ru/20190530/1555112028.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_0:171:3036:1879_1036x0_80_0_0_4c2458e823bad0a835a75c75b5326bdb.jpg
РИА Новости
Камчатский край

Власти Камчатки отчитались по исполнению бюджета за I кв текущего года

Вчера, 16:06
67
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая - РИА Новости. Правительство Камчатки утвердило отчет по исполнению бюджета за первый квартал 2019 года; налоговые и неналоговые доходы составили 5,1 миллиарда рублей – это на 398 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Увеличение обусловлено, прежде всего, ростом поступлений по налогу на имущество организаций и налогу на доходы физических лиц. Неналоговые доходы краевого бюджета за первый квартал 2019 года составили 124,3 миллиона рублей, или 31,3% от годовых плановых назначений", – отметил на заседании правительства Камчатского края министр финансов Сергей Течко.

По его словам, исполнение основных параметров бюджета в первом квартале составило по доходам – 16,8 миллиарда рублей или 21,7% от утвержденного плана, по расходам – 16,7 миллиардов рублей, или 20,7% от плана на год. Основную долю в общем объеме расходов краевого бюджета составляют: национальная экономика, образование, социальная политика, ЖКХ, межбюджетные трансферты общего характера и здравоохранение.
По информации пресс-службы, на Камчатке действуют 25 госпрограмм, которые охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти региона.
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
Вчера, 15:16
Япония готова развивать связи с Камчаткой
"Объем финансового обеспечения реализации государственных программ по всем источникам финансирования в текущем году составляет 89 миллиардов 700 миллионов рублей, из них порядка 71 миллиарда – бюджетное финансирование, в том числе из краевого бюджета – 62 миллиарда. Объем финансирования государственных программ за счет бюджетных ассигнований за первый квартал составил 15 миллиардов рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 14 миллиардов рублей. Освоение бюджетных ассигнований за указанный период составило 14 миллиардов, в том числе за счет краевого бюджета – 13 миллиардов", – сообщил министр экономического развития и торговли региона Дмитрий Коростелев.
000000
Обсудить 0
Камчатский крайЭкономика
Рекомендуем
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
Япония готова развивать связи с Камчаткой
РИА
Новости
На западе Камчатки готовятся к возведению культурно-спортивного комплекса
Алексей Текслер
Глава Челябинской области обозначил задачи создаваемого минпрома
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Запрет на курение
В Подмосковье акция "День без табака" пройдет в 40 муниципалитетах
Дом правительства Московской области
Собственные доходы Подмосковья могут достичь в 2024 году триллиона рублей
Город Вологда
Вологодских общественников пригласили участвовать в приемке соцобъектов
Пассажиры в салоне самолета
Краснодар и Симферополь со 2 июня свяжут прямые рейсы Аэрофлота
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов переадресовал ЦБ вопрос о снижении ключевой ставки
Руденя: В Верхневолжье продолжится возведение социально значимых объектов
Руденя: до 2024 года в Верхневолжье планируют построить 4,5 млн кв м жилья
IT-отрасль должна помочь в переходе к цифровой экономике, заявили в Казани
Российские рубли
Ежемесячные выплаты поморским ветеранам увеличат с октября 2019 года
Аэрофлот объявил финрезультаты по МСФО за I квартал 2019 года
Города России. Архангельск
Поморские депутаты приняли закон о комплексной жилой застройке
Алексей Текслер
Челябинский губернатор выступил против непродуманной оптимизации больниц
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
Лента новостейМолния