Власти Камчатки отчитались по исполнению бюджета за I кв текущего года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая - РИА Новости. Правительство Камчатки утвердило отчет по исполнению бюджета за первый квартал 2019 года; налоговые и неналоговые доходы составили 5,1 миллиарда рублей – это на 398 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Увеличение обусловлено, прежде всего, ростом поступлений по налогу на имущество организаций и налогу на доходы физических лиц. Неналоговые доходы краевого бюджета за первый квартал 2019 года составили 124,3 миллиона рублей, или 31,3% от годовых плановых назначений", – отметил на заседании правительства Камчатского края министр финансов Сергей Течко.

По его словам, исполнение основных параметров бюджета в первом квартале составило по доходам – 16,8 миллиарда рублей или 21,7% от утвержденного плана, по расходам – 16,7 миллиардов рублей, или 20,7% от плана на год. Основную долю в общем объеме расходов краевого бюджета составляют: национальная экономика, образование, социальная политика, ЖКХ, межбюджетные трансферты общего характера и здравоохранение.

По информации пресс-службы, на Камчатке действуют 25 госпрограмм, которые охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти региона.