Стадченко: в 36 регионах в 2020 году откроются офисы досудебной помощи ОМС

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В 36 регионах России на следующий год начнут работу офисы досудебной помощи урегулирования спорных ситуаций , возникающих при получении гражданами услугупо полису ОМС, рассказала глава ФОМС Наталья Стадченко во время круглого стола руководителей территориальных ФОМС, прошедшего в рамках Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России".

"Наряду с принятием новых правил ОМС, благодаря которым определен пошаговый регламент сопровождения застрахованных лиц на всех этапах лечения, на следующий год в 36 регионах России откроются офисы досудебного урегулирования спорных ситуаций. Приём граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний", - сказала Стадченко.

Она выразила уверенность, что благодаря профессиональной работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, в стране резко сократится число обращений в суд по вопросам оказания медпомощи, и взаимодействие всех участников ОМС выйдет на новый уровень.

В свою очередь, начальник управления организации ОМС ФОМС Ольга Верховодова отметила, что первые офисы досудебной помощи откроются в крупных городах. Ежегодно сеть офисов по защите прав потребителей услуг ОМС будет расширяться и к 2024 году они будут открыты во всех субъектах РФ.

"Эти офисы крайне важны – они займутся контролем и проверкой оплаты всей оказанной медицинской помощи, защитой прав застрахованных ОМС как в до судебном порядке, так и в суде",- сообщила Верховодова.

Также Стадченко обратила внимание участников встречи на главные изменения в правилах ОМС – пошаговый регламент сопровождения застрахованных лиц.

"Новыми правилами определен пошаговый регламент застрахованного лица на всех этапах оказания ему медицинской помощи. Ранее страховые медицинские организации контролировали качество оказанной медицинской помощи по факту ее оказания на основе документации от медорганизаций или по факту обращения граждан",- сказала она.

Глава ФОМС отметила важность "прозрачного" взаимодействия пациент-медицинская организация, что позволит отследить все этапы и уровень работы участников ОМС. Она также обратила внимание на важность фиксации всех результатов обследований пациентов на едином информационном ресурсе территориальных ФОМС.

"Ежегодно у каждого застрахованного есть возможность менять страховую медицинскую организацию. Благодаря тому, что история будет храниться в единой системе, это позволит на качественном уровне вести пациента при передаче его другой страховой медицинской компании, вести его на качественном уровне. Информация по лечению пациента не должна быть потеряна",- пояснила Стадченко.

Глава ведомства подчеркнула, что одной из главных задач работников ФОМС является активная работа по повышению информированности населения. "Целевыми показателями информированности застрахованных лиц является проведение всеобщей диспансеризации в 2019 -2020 годах. Это необходимая мера, для того, чтобы понять статус здоровья каждого застрахованного, а также выяснить приверженность пациентов к лекарственным препаратам", - отметила Стадченко.