Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования

УРГЕНЧ (Узбекистан), 30 мая — РИА Новости. Россия и Узбекистан подписали пакет документов в сфере образования, культуры, экономики, здравоохранения и промышленности.
Сегодня состоялось первое заседание совместной комиссии с участием премьер-министров России и Узбекистана. По его итогам Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов приняли совместное коммюнике.
Помимо соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, стороны подписали документ о создании выставочно-культурного центра Узбекистана на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.
Министры экономики Максим Орешкин и Ботир Ходжаев подписали меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда.
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Кроме того, стороны приняли дорожную карту по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве и комплекс мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях.
Министерства здравоохранения подписали план практических мероприятий по сотрудничеству на 2019-2020 годы.
Всероссийская академия внешней торговли и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана утвердили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.