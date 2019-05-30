Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на церемонии подписания совместного коммюнике документов по итогам первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. 30 мая 2019

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на церемонии подписания совместного коммюнике документов по итогам первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. 30 мая 2019

УРГЕНЧ (Узбекистан), 30 мая — РИА Новости. Россия и Узбекистан подписали пакет документов в сфере образования, культуры, экономики, здравоохранения и промышленности.

Сегодня состоялось первое заседание совместной комиссии с участием премьер-министров России и Узбекистана. По его итогам Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов приняли совместное коммюнике.

Помимо соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, стороны подписали документ о создании выставочно-культурного центра Узбекистана на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.

Министры экономики Максим Орешкин и Ботир Ходжаев подписали меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда.

Кроме того, стороны приняли дорожную карту по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве и комплекс мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях.

Министерства здравоохранения подписали план практических мероприятий по сотрудничеству на 2019-2020 годы.