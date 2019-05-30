Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T15:48Z
https://ria.ru/20190530/1555111054.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155511/48/1555114816_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_410f5162b52eec0a6178044767a63b2b.jpg
РИА Новости

Россия и Узбекистан подписали документ о взаимном признании образования

Вчера, 15:46
10168
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на церемонии подписания совместного коммюнике документов по итогам первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. 30 мая 2019
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на церемонии подписания совместного коммюнике документов по итогам первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. 30 мая 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на церемонии подписания совместного коммюнике документов по итогам первого заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. 30 мая 2019
УРГЕНЧ (Узбекистан), 30 мая — РИА Новости. Россия и Узбекистан подписали пакет документов в сфере образования, культуры, экономики, здравоохранения и промышленности.
Сегодня состоялось первое заседание совместной комиссии с участием премьер-министров России и Узбекистана. По его итогам Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов приняли совместное коммюнике.
Помимо соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней, стороны подписали документ о создании выставочно-культурного центра Узбекистана на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.
Министры экономики Максим Орешкин и Ботир Ходжаев подписали меморандум о взаимопонимании по обмену опытом в области повышения производительности труда.
Владимир Путин
27 декабря 2018, 23:28
Путин подписал закон о взаимном признании образования с Абхазией
Кроме того, стороны приняли дорожную карту по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве и комплекс мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в текстильной, швейной и трикотажной отраслях.
Министерства здравоохранения подписали план практических мероприятий по сотрудничеству на 2019-2020 годы.
Всероссийская академия внешней торговли и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана утвердили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Ректор РУДН Владимир Филиппов
3 декабря 2018, 16:55Навигатор абитуриента
Ректор РУДН считает важным в работе вузов признание их дипломов за границей
42300232
Обсудить 2
УзбекистанРоссияПолитика
Популярные комментарии
Хорошо.
30 мая, 16:05
Арсений Понфиленко
500005
Рекомендуем
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта в школе программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве
Контейнер для раздельного сбора пластиковых бутылок
Все за и против закона о приеме тары в магазинах
Стыковка международного трансграничного автомобильного моста через реку Амур в районе российского города Благовещенска и китайского города Хэйхэ. 31 мая 2019
Состыкованы российская и китайская части моста через реку Амур
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Японии Таро Коно
Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" ответил США на запрет использования российских ракет
Больное сердце
Назван опасный для сердца напиток
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Россия модернизирует "самолеты Судного дня" Ил-80 и Ил-82
В Воронежской области девушка погибла, спасая двух тонувших подруг
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
15:00Минтруд прокомментировал сообщения о сокращении новогодних каникул
Лента новостейМолния