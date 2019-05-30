Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. России необходимо к 2030 году устранить дефицит специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ), в том числе за счет привлечения ведущих иностранных специалистов, следует из выступления главы Сбербанка Германа Грефа и презентации, которую он представил в ходе совещания по вопросам развития технологий в области ИИ.

"Мы хотим к 2024 году войти в топ-10 странам по образовательным программам в области искусственного интеллекта и к 2030 году устранить дефицит специалистов в области искусственного интеллекта", - сказал Греф.

По его словам, в настоящее время в России работает порядка 6-6,5 тысячи человек в области ИИ. "Только в лаборатории одного Microsoft на сегодняшний день насчитывает более 6,5 тысячи человек... Здесь нам предстоит много чего сделать совместно с государством", - отметил глава крупнейшего российского банка.

Исходя из презентации, для реализации таких целей необходимо разработать программы по формированию навыков анализа данных и ИИ для всех уровней образования, предоставить возможность бесплатного второго высшего магистерского образования в области ИИ, обеспечить достойные условия труда, создать условия для возврата ведущих российских специалистов в страну, а также информировать граждан и организации о преимуществах применения ИИ.

Россия должна стать одним из международных лидеров в развитии ИИ для роста благосостояния и качества жизни населения, для стимулирования экономического развития и обеспечения национальной безопасности и охраны правопорядка, говорится в презентации, представленной Грефом. Исходя из документа, необходимо нарастить к 2024 году до 10%, а к 2030 году и до 20% долю крупных и средних компаний, органов госвласти и подведомственных организаций, использующих ИИ.