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РИА Новости

Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования "Школа 21". 30 мая 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. России необходимо к 2030 году устранить дефицит специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ), в том числе за счет привлечения ведущих иностранных специалистов, следует из выступления главы Сбербанка Германа Грефа и презентации, которую он представил в ходе совещания по вопросам развития технологий в области ИИ.
"Мы хотим к 2024 году войти в топ-10 странам по образовательным программам в области искусственного интеллекта и к 2030 году устранить дефицит специалистов в области искусственного интеллекта", - сказал Греф.
По его словам, в настоящее время в России работает порядка 6-6,5 тысячи человек в области ИИ. "Только в лаборатории одного Microsoft на сегодняшний день насчитывает более 6,5 тысячи человек... Здесь нам предстоит много чего сделать совместно с государством", - отметил глава крупнейшего российского банка.
Исходя из презентации, для реализации таких целей необходимо разработать программы по формированию навыков анализа данных и ИИ для всех уровней образования, предоставить возможность бесплатного второго высшего магистерского образования в области ИИ, обеспечить достойные условия труда, создать условия для возврата ведущих российских специалистов в страну, а также информировать граждан и организации о преимуществах применения ИИ.
Россия должна стать одним из международных лидеров в развитии ИИ для роста благосостояния и качества жизни населения, для стимулирования экономического развития и обеспечения национальной безопасности и охраны правопорядка, говорится в презентации, представленной Грефом. Исходя из документа, необходимо нарастить к 2024 году до 10%, а к 2030 году и до 20% долю крупных и средних компаний, органов госвласти и подведомственных организаций, использующих ИИ.
Совещание по развитию технологий ИИ проходит в четверг при участии президента России Владимира Путина на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения школы программирования Школа 21. 30 мая 2019
Вчера, 15:03
Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
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Владимир ПутинГерман ГрефРоссияТехнологии
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