Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о ненависти со стороны депутатов Верховной рады после того, как они отказались принять его отставку. Трансляцию заседания вел Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о ненависти со стороны депутатов Верховной рады после того, как они отказались принять его отставку. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал

"Сколько можно плодить этой ненависти?" — спросил Гройсман у критиковавших его перед голосованием нардепов.

По его словам, выступления некоторых парламентариев были "абсолютно искусственными", так как в присутствии журналистов они старались "выглядеть лучше, чем есть на самом деле".

Гройсман отметил, что, находясь на посту премьер-министра, был вынужден решать проблемы, оставшиеся после "представителей прошлой власти".

"Я только три года как премьер страны. В то время как кто-то десятилетиями сидит во власти, я сегодня борюсь с тем, что именно вы создали: и конфликт в Донбассе, и подорвали экономику, и уничтожили социальную политику государства. И сегодня мы должны выгребать после вас", — подчеркнул премьер.

Гройсман отметил, что теперь понимает, почему украинцы "не уважают парламент". По его мнению, депутаты прежде всего думают о себе, а не о проблемах в государстве.

"Вы сегодня говорили не об Украине, а о себе. Для некоторых из вас важнее ваш мандат, рейтинг, значок и неприкосновенность", — высказался премьер-министр.