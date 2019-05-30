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РИА Новости

Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады

15:10
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о ненависти со стороны депутатов Верховной рады после того, как они отказались принять его отставку. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал.
"Сколько можно плодить этой ненависти?" — спросил Гройсман у критиковавших его перед голосованием нардепов.
По его словам, выступления некоторых парламентариев были "абсолютно искусственными", так как в присутствии журналистов они старались "выглядеть лучше, чем есть на самом деле".
Гройсман отметил, что, находясь на посту премьер-министра, был вынужден решать проблемы, оставшиеся после "представителей прошлой власти".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
14:17
Хочет, но не может. Депутаты не дают Гройсману уйтиВерховная рада Украины отказалась уволить премьер-министра Гройсмана, который просил об отставке. Не хочет работать – заставят: на кону все правительство.
"Я только три года как премьер страны. В то время как кто-то десятилетиями сидит во власти, я сегодня борюсь с тем, что именно вы создали: и конфликт в Донбассе, и подорвали экономику, и уничтожили социальную политику государства. И сегодня мы должны выгребать после вас", — подчеркнул премьер.
Гройсман отметил, что теперь понимает, почему украинцы "не уважают парламент". По его мнению, депутаты прежде всего думают о себе, а не о проблемах в государстве.
"Вы сегодня говорили не об Украине, а о себе. Для некоторых из вас важнее ваш мандат, рейтинг, значок и неприкосновенность", — высказался премьер-министр.
Ранее Верховная рада отказалась принять отставку премьер-министра страны. Инициативу поддержали 97 депутатов при минимуме в 226 голосов.
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15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
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