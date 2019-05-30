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РИА Новости

Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган

15:08
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о приверженности страны курсу на вступление в ЕС, несмотря на преграды.
Еврокомиссия обнародовала в среду ежегодный доклад по вопросам расширения и состояния переговоров со странами-кандидатами. В нем отмечается, что Турция, которая формально еще остается кандидатом на вступление в ЕС, продолжает отдаляться от Европы, "серьезно отступив" от базовых принципов, поэтому переговоры фактически находятся в тупике. Как заявил замглавы МИД Турции Фарук Каймакджи, Анкара считает безосновательной и неприемлемой критику в свой адрес со стороны Еврокомиссии.
"Есть стандарты юриспруденции в ЕС. Мы развиваем нашу судебную систему на высшем уровне. Мы сохраняем нашу приверженность вступлению в ЕС, несмотря на то, что встречаем на своем пути преграды", - заявил Эрдоган, выступая в Анкаре на совещании, посвященном судебной реформе.
По его словам, многие положения турецкой судебной системы будут пересмотрены.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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Переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически зашли в тупик, считает ЕК
"В частности, что касается доступа в интернет, то блокировка будет применяться только к тем страницам, которые несут в себе противозаконный контент", - добавил президент Турции.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
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ЕвросоюзТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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