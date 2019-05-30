Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T15:56Z
https://ria.ru/20190530/1555106776.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/98856/70/988567007_0:154:3000:1842_1036x0_80_0_0_48cbb6ede2deb844a315aaac3a4ff429.jpg
РИА Новости
Туризм

Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран

Вчера, 15:55
2315
© РИА Новости / Илона ГоловинаВиды Венеции
Виды Венеции
© РИА Новости / Илона Головина
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) опубликовала рейтинг самых посещаемых в прошлом году стран, сообщает Ассоциация туроператоров России.
По данным UWNTO, в 2018 году по миру путешествовали 1,4 миллиарда человек (на 5,6% больше, чем годом ранее). При этом более 60% глобального турпотока пришлось на 20 стран.
Лидером по числу принятых туристов стала Франция (93,2 миллиона человек, что на 7,2% больше, чем в 2017-м). В пятерку также вошли Испания (82,8 миллиона, + 1,2%), США (82,2 миллиона, + 6,7%), Китай (62,9 миллиона, + 3,6%) и Италия (62,1 миллиона, + 6,5%).
В первой десятке самую большую динамику показала Турция, которая с восьмого места переместилась сразу на шестое с показателем 45,8 миллиона туристов (рост почти на 22%), отметили в АТОР.
На седьмом месте оказалась Мексика (41,4 миллиона путешественников), на восьмом — Германия (38,9 миллиона), на девятом — Таиланд (38,3 миллиона). Главный "неудачник" первой десятки — Великобритания (35,1 миллиона), которая потеряла сразу три позиции.
Погодиным изба, Москва
5 мая, 08:00
Царь, водка, деревянные избы. Что иностранцы ожидают увидеть в России
"Вторая десятка стран интересна из-за присутствия в ней России. Она на 16-м месте среди самых посещаемых государств с показателем 24,6 миллиона иностранных туристов (годом ранее — 24,4 миллиона)", — привели в ассоциации данные UNWTO.
По сравнению с предыдущим годом позиция России не изменилась. Ее соседями по "турнирной таблице" стали Малайзия (15-е место, 25,8 миллиона человек) и Канада (17-е место, 21,2 миллиона).
Помимо этого, в двадцатку самых популярных туристических направлений вошли Япония (31,2 миллиона путешественников), Австрия (30,8 миллиона), Греция (30,1 миллиона), Гонконг (Китай, 29,3 миллиона), Португалия (21,2 миллиона), Нидерланды (19 миллионов) и Макао (Китай, 18,5 миллиона).
Турист на Красной площади в Москве
4 апреля, 06:02
Названы самые популярные у иностранцев города и регионы России
603126
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликобританияФранцияГерманияКанадаКитайГрецияМалайзияАвстрияНидерландыМексикаМакаоЯпонияРоссияИталияСШАТаиландИспания
Рекомендуем
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
РИА
Новости
Крещальня. Херсонес Таврический в Севастополе
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Нефть в истории: как развивалась нефтепереработка в России
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Золотые слитки
Украина распродает золотой запас
Гитара музыканта коллектива JB and 24 kopeks (Великобритания и Россия) Джулиана Бардока во время выступления на открытии фестиваля Koktebel Jazz Party
Названы лучшие песни в истории человечества
Михаил Галустян
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Тонировка автомобиля
В Госдуме могут обсудить возможность полного запрета тонировки автомобилей
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 со спутником Dragon с мыса Канаверал, США
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Жанна Бадоева на фотосессии в Италии
Жанна Бадоева о том, чем поражает Якутия и каков на вкус крокодил
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поругался с журналисткой телеканала "Прямой"
Ученые назвали продукты, которые сокращают жизнь
Больное сердце
Назван опасный для сердца напиток
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Зенитные ракетные комплексы С-400
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28СМИ рассказали, где живут Ходорковский и его партнеры
15:26Во Владикавказе проводят проверку по факту массовой драки в университете
15:26Глава МИД Южной Кореи попросила Венгрию скорее поднять затонувшее судно
15:25Кузнецова стала получать больше обращений от несовершеннолетних
15:25Порошенко рассчитывает на победу на выборах в Раду
15:24Порошенко предложил "Кварталу 95" обучать россиян украинскому языку
15:15Зеленский сменил состав СНБО Украины
15:14В ЛНР заявили о сокращении подачи воды с подконтрольной Киеву территории
15:14Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области
15:12Путина попросили помочь с реформированием детских домов-интернатов
15:10Главы МИД Венгрии и Южной Кореи посетили место крушения катера в Будапеште
15:09Роухани назвал предлагаемую США "сделку века" заговором против Палестины
15:08Порошенко заявил, что не боится уголовных дел
15:05Путин считает необходимым внедрить проект "Социальный навигатор" в регионах
15:03В Луганске заявили, что сбили два беспилотника ВСУ за неделю
15:03В Амурской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек
15:03СК проверит сообщения о некачественной медпомощи ребенку в Минусинске
15:03О планах идти на выборы в Мосгордуму заявили 16 кандидатов от "Яблока"
15:03Порошенко заявил, что дефолт на Украине приведет к хаосу и кризису
15:02В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона украинской военной техники
Лента новостейМолния