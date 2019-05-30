Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO) опубликовала рейтинг самых посещаемых в прошлом году стран, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным UWNTO, в 2018 году по миру путешествовали 1,4 миллиарда человек (на 5,6% больше, чем годом ранее). При этом более 60% глобального турпотока пришлось на 20 стран.

Лидером по числу принятых туристов стала Франция (93,2 миллиона человек, что на 7,2% больше, чем в 2017-м). В пятерку также вошли Испания (82,8 миллиона, + 1,2%), США (82,2 миллиона, + 6,7%), Китай (62,9 миллиона, + 3,6%) и Италия (62,1 миллиона, + 6,5%).

В первой десятке самую большую динамику показала Турция, которая с восьмого места переместилась сразу на шестое с показателем 45,8 миллиона туристов (рост почти на 22%), отметили в АТОР.

На седьмом месте оказалась Мексика (41,4 миллиона путешественников), на восьмом — Германия (38,9 миллиона), на девятом — Таиланд (38,3 миллиона). Главный "неудачник" первой десятки — Великобритания (35,1 миллиона), которая потеряла сразу три позиции.

"Вторая десятка стран интересна из-за присутствия в ней России. Она на 16-м месте среди самых посещаемых государств с показателем 24,6 миллиона иностранных туристов (годом ранее — 24,4 миллиона)", — привели в ассоциации данные UNWTO.

По сравнению с предыдущим годом позиция России не изменилась. Ее соседями по "турнирной таблице" стали Малайзия (15-е место, 25,8 миллиона человек) и Канада (17-е место, 21,2 миллиона).