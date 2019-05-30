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РИА Новости

"Яндекс.Касса" позволит оплачивать рублями покупки на турецких сайтах

14:11
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россияне смогут оплачивать рублями покупки на туристических онлайн-площадках Турции благодаря сотрудничеству "Яндекс.Кассы" и Isbank, говорится в релизе компании.
"Миллионы россиян смогут оплачивать рублями покупки на туристических онлайн-площадках Турции. Это стало возможным благодаря сотрудничеству "Яндекс.Кассы" и турецкого банка Isbank. В Турции с ним работают больше 10 000 интернет-площадок. В рамках нового сотрудничества Isbank станет подключать компаниям-партнерам прием оплаты через "Яндекс.Кассу", - сообщает компания.
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Россияне смогут оплачивать покупки на турецких сайтах самыми разными способами, например, из кошелька в "Яндекс.Деньгах" или привязанной к нему картой любого банка, картой платежной системы "Мир", через мобильный либо интернет-банкинг Сбербанка или Альфа-банка.
"Яндекс.Касса" - платежное решение компании "Яндекс.Деньги", к которому на сегодня подключено больше 90 тысяч сайтов. Каждую секунду через сервис проходит до 600 операций.
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