"Яндекс.Касса" позволит оплачивать рублями покупки на турецких сайтах

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россияне смогут оплачивать рублями покупки на туристических онлайн-площадках Турции благодаря сотрудничеству "Яндекс.Кассы" и Isbank, говорится в релизе компании.

"Миллионы россиян смогут оплачивать рублями покупки на туристических онлайн-площадках Турции. Это стало возможным благодаря сотрудничеству "Яндекс.Кассы" и турецкого банка Isbank. В Турции с ним работают больше 10 000 интернет-площадок. В рамках нового сотрудничества Isbank станет подключать компаниям-партнерам прием оплаты через "Яндекс.Кассу", - сообщает компания.

Россияне смогут оплачивать покупки на турецких сайтах самыми разными способами, например, из кошелька в "Яндекс.Деньгах" или привязанной к нему картой любого банка, картой платежной системы "Мир", через мобильный либо интернет-банкинг Сбербанка или Альфа-банка.