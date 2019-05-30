Глава комитета Совфеда обвинил США в травле России

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Необоснованные обвинения США в адрес России в невыполнении ею моратория на ядерные испытания свидетельствуют о курсе Вашингтона на травлю России в мировом информационным пространстве и продолжении курса на эскалацию международной напряжённости, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил в среду, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.

"Очередное обвинение России со стороны американцев в якобы нарушении требований ещё одного договора в области контроля над вооружениями свидетельствует о неизменности курса США на эскалацию международной напряжённости и травлю нашей страны в мировом информационном пространстве", - цитирует Бондарева его пресс-служба.

По словам сенатора, США последовательно демонтируют всю договорную систему, "худо-бедно обеспечивающую глобальную стратегическую стабильность". Они ещё в 2001 году вышли в одностороннем порядке из Договора по ПРО, недавно денонсировали ДРСМД, грозятся не продлять СНВ-3, теперь "взялись" за ДВЗЯИ, констатировал он.

"Чётко прослеживается тенденция на расторжение американцами ключевых международных обязательств и документов в области ограничения вооружений. Они стремятся развязать себе руки, утверждая, что действуют в ответ, а в действительности атакуют первыми", - заявил Бондарев.

Он отметил, что подобная риторика является знакомой для России ещё со времен "холодной войны".

"Сейчас эта риторика предваряет все силовые, военные экспансии США на территории суверенных государств, а их насчитывается немало", - сказал глава комитета.

Бондарев подчеркнул, что Россия, безусловно, выполняет все условия ядерного моратория.

"Причём мы завершили проведение таких испытаний на два года раньше, чем Штаты. Которые, кстати, и по количеству нас превзошли в разы: 1032 взрыва против 715. Делайте выводы", - заключил сенатор.