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РИА Новости

Глава комитета Совфеда обвинил США в травле России

14:01
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкВиктор Бондарев
Виктор Бондарев
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Виктор Бондарев. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Необоснованные обвинения США в адрес России в невыполнении ею моратория на ядерные испытания свидетельствуют о курсе Вашингтона на травлю России в мировом информационным пространстве и продолжении курса на эскалацию международной напряжённости, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил в среду, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
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"Очередное обвинение России со стороны американцев в якобы нарушении требований ещё одного договора в области контроля над вооружениями свидетельствует о неизменности курса США на эскалацию международной напряжённости и травлю нашей страны в мировом информационном пространстве", - цитирует Бондарева его пресс-служба.
По словам сенатора, США последовательно демонтируют всю договорную систему, "худо-бедно обеспечивающую глобальную стратегическую стабильность". Они ещё в 2001 году вышли в одностороннем порядке из Договора по ПРО, недавно денонсировали ДРСМД, грозятся не продлять СНВ-3, теперь "взялись" за ДВЗЯИ, констатировал он.
"Чётко прослеживается тенденция на расторжение американцами ключевых международных обязательств и документов в области ограничения вооружений. Они стремятся развязать себе руки, утверждая, что действуют в ответ, а в действительности атакуют первыми", - заявил Бондарев.
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Эксперт рассказал, что стоит за обвинениями США России в нарушении ДВЗЯИВ России отвергли обвинения США в несоблюдении запрета на ядерные испытания. Позиция Вашингтона может быть связана с определенными американскими планами, считает эксперт Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что подобная риторика является знакомой для России ещё со времен "холодной войны".
"Сейчас эта риторика предваряет все силовые, военные экспансии США на территории суверенных государств, а их насчитывается немало", - сказал глава комитета.
Бондарев подчеркнул, что Россия, безусловно, выполняет все условия ядерного моратория.
"Причём мы завершили проведение таких испытаний на два года раньше, чем Штаты. Которые, кстати, и по количеству нас превзошли в разы: 1032 взрыва против 715. Делайте выводы", - заключил сенатор.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло. -0-
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Виктор БондаревСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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