Гройсман поблагодарил Раду за отказ удовлетворить его заявление об отставке

"Я благодарю за ваше решение. Я говорил, что к любому решению отнесусь с уважением. Мое решение (об отставке - ред.) было не эмоцией, а позицией. Я никогда не сваливал ни на кого ответственность, с малых лет моя ответственность была передо мной и свою ответственность я чувствую", - заявил Гройсман, выступая в парламенте.