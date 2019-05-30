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РИА Новости

Гройсман поблагодарил Раду за отказ удовлетворить его заявление об отставке

13:55
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© REUTERS / Ukrainian Governmental Press Service / Vladyslav MusiienkoВладимир Гройсман во время пресс-конференции в Киеве. 20 мая 2019
Владимир Гройсман во время пресс-конференции в Киеве. 20 мая 2019
© REUTERS / Ukrainian Governmental Press Service / Vladyslav Musiienko
КИЕВ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Верховную раду, которая не поддержала его отставку, и призвал депутатов работать ради изменений в стране.
Парламент Украины на заседании в четверг отказался принять отставку Гройсмана. Решение об отставке поддержали лишь 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Я благодарю за ваше решение. Я говорил, что к любому решению отнесусь с уважением. Мое решение (об отставке - ред.) было не эмоцией, а позицией. Я никогда не сваливал ни на кого ответственность, с малых лет моя ответственность была передо мной и свою ответственность я чувствую", - заявил Гройсман, выступая в парламенте.
Он также призвал депутатов к дальнейшей работе ради позитивных изменений в стране. "Я абсолютный реалист и знаю, что те шаги, которые мы делали, начинают изменения. Эти изменения могут быть быстрее, если парламентские фракции вне зависимости от своей политической принадлежности будут объединяться и голосовать", - заявил Гройсман.
По закону, отставка премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную раду. Он также призвал кабмин освободить места для новых поколений. Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.
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