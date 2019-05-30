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РИА Новости

Омбудсмен: мать брошенной в Петербурге девочки уже лишали родительских прав

13:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Мать брошенной в Петербурге семимесячной девочки, которая вместе с отцом ребёнка подозревается в попытке уморить его голодом, уже лишена родительских прав на трёх детей, сообщает в четверг аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
Ранее СК РФ сообщил о задержании родителей семимесячной девочки, которые, по данным следствия, 21 мая оставили ребенка без присмотра и еды в частном доме в Красносельском районе. Родственник случайно обнаружил девочку, после чего ее доставили в детское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности, но затем переквалифицировали его в дело о покушении на убийство. Отмечалось, что родители ребенка скрывались от сотрудников правоохранительных органов.
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"Всего у 20-летней петербурженки четверо детей, в отношение троих она была лишена родительских прав в апреле этого года. В 2018 году в разные периоды времени эти дети были выявлены как безнадзорные по актам полиции и впоследствии направлены в дом ребенка", - говорится в сообщении городского ведомства по правам ребенка.
Как отмечает аппарат Агапитовой, до сентября 2017 года семья брошенной девочки проживала в Приморском районе, где состояла на учете как неблагополучная. "С ней работали все субъекты профилактики, сопровождал центр социальной помощи, однако положительной динамики добиться не удалось", - информирует ведомство.
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Аппарат детского омбудсмена уточняет, что пока не располагает данными о том, где в последнее время проживала мать вместе с четвертым ребенком. "Большая вероятность, что она скиталась вместе с сожителем, который является отцом малышки", - предполагает ведомство.
По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, сейчас девочка по-прежнему находится в больнице, где проходит профилактическое комплексное обследование. "Состояние здоровья ребенка в норме... Вчера орган опеки по месту выявления девочки оформил на неё свидетельство о рождении, поскольку кроме справки из роддома никаких документов у крошки не было", - информирует ведомство.
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