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РИА Новости

Рада отказалась принять отставку Гройсмана

13:29
24630
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Инициативу поддержали лишь 97 человек при необходимом минимуме в 226 голосов. Политик поблагодарил парламентариев за такое решение.
По закону уход премьера влечет за собой отставку всего кабинета министров.
При этом правительство продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового состава.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную раду, и призвал освободить места для новых поколений.
Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Гройсман заявил о намерении участвовать в них, но отказался от коалиции с экс-президентом Петром Порошенко.
Владимир Гройсман
27 мая, 13:05
"Перетянуть одеяло". Политолог оценил шансы Гройсмана на выборах в РадуПодавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман отказался объединяться с экс-президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов, небольшие шансы на выборах у Гройсмана есть.
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