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РИА Новости

Матвиенко оценила преимущества приостановки ДРСМД

13:24
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Приостановка Россией действия Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности даст ей возможность заниматься для обеспечения своей нацбезопасности разработкой необходимых вооружений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.
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Комитет Госдумы поддержал проект о приостановлении действия ДРСМД
"Россия сможет заниматься разработкой тех вооружений, которые будут соответствовать национальной безопасности России и интересам её национальной безопасности с тем, чтобы не отстать, если наши партнеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении", - заявила Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что считает "политическое" решение о приостановке действия ДРСМД и внесении соответствующего проекта в Госдуму "абсолютно правильным и оправданным в данной ситуации".
"В противном случае мы бы были в неравных условиях (с США)", - сказала Матвиенко.
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В Госдуме прокомментировали проект о приостановке действия ДРСМД
Она напомнила, что после объявления США об одностороннем выходе из ДРСМД Россия неоднократно заявляла о недопустимости такого шага и высказывала озабоченность о том, что это серьёзно ослабит безопасность, стабильность в мире, а также призывала американских партнёров сесть за стол переговоров и провести тщательный анализ ситуации.
"Мы готовы были, прозрачны, открыты для взаимного мониторинга, контроля за ходом выполнения этого соглашения. Но нашим партнерам это было не нужно, они приняли решение об одностороннем выходе и нам не удалось их убедить, несмотря на неоднократные попытки это сделать", - констатировала спикер СФ.
Она напомнила, что проект о приостановке ДРСМД предусматривает право президента возобновить договор, если США вернутся в рамки этого соглашения.
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Выход США из договора о РСМДВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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