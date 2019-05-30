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РИА Новости

Совфед поддержит закон о приостановке ДРСМД, заявила Матвиенко

13:20
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации, безусловно, поддержит закон о приостановке действия Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.
"Совет Федерации после Государственной Думы, как только они рассмотрят, безусловно, поддержит это решение. Это (приостановка ДРСМД) не наш был выбор, но мы были вынуждены в тех условиях, в которые нас поставили, таким образом реагировать", - сказала она журналистам.
"Я не сомневаюсь, что члены Совета Федерации поддержат принятие этого законопроекта. Откладывать это не стоит", - добавила Матвиенко.
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