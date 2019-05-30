Совфед поддержит закон о приостановке ДРСМД, заявила Матвиенко

"Совет Федерации после Государственной Думы, как только они рассмотрят, безусловно, поддержит это решение. Это (приостановка ДРСМД) не наш был выбор, но мы были вынуждены в тех условиях, в которые нас поставили, таким образом реагировать", - сказала она журналистам.