Депутаты Башкирии увеличили время запрета на продажу спиртного

УФА, 30 мая - РИА Новости. Депутаты башкирского парламента приняли закон, увеличивающий на 3 часа время запрета на продажу алкоголя ночью, кроме того, в республике будет запрещено продавать спиртное во время национального праздника Сабантуй, в День знаний и День молодёжи, сообщила пресс-служба госсобрания республики.

"Новые ограничения должны коснуться праздников уже в этом году. Кроме того, этим же законом на 3 часа увеличен запрет на продажу алкоголя в ночное время – с 22 до 10 часов вместо прежнего варианта с 23 до 8 часов",- цитирует пресс-служба слова главы парламента Константина Толкачева.

Он отметил, что закон принят на основе многочисленных обращений избирателей и прошел общественное обсуждение в интернете.

"Предложений от граждан, связанных с ограничениями продажи алкоголя, нам поступает очень много. Мы выбрали наиболее рациональные. В целом парламент республики не является сторонником жестких ограничений в сфере розничной продажи алкоголя, поскольку любое действие рождает противодействие, в том числе развитие теневого рынка в обозначенной сфере", - добавил Толкачев.