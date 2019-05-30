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РИА Новости

Депутаты Башкирии увеличили время запрета на продажу спиртного

13:16
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдел алкогольной продукции
Отдел алкогольной продукции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Отдел алкогольной продукции . Архивное фото
УФА, 30 мая - РИА Новости. Депутаты башкирского парламента приняли закон, увеличивающий на 3 часа время запрета на продажу алкоголя ночью, кроме того, в республике будет запрещено продавать спиртное во время национального праздника Сабантуй, в День знаний и День молодёжи, сообщила пресс-служба госсобрания республики.
"Новые ограничения должны коснуться праздников уже в этом году. Кроме того, этим же законом на 3 часа увеличен запрет на продажу алкоголя в ночное время – с 22 до 10 часов вместо прежнего варианта с 23 до 8 часов",- цитирует пресс-служба слова главы парламента Константина Толкачева.
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Он отметил, что закон принят на основе многочисленных обращений избирателей и прошел общественное обсуждение в интернете.
"Предложений от граждан, связанных с ограничениями продажи алкоголя, нам поступает очень много. Мы выбрали наиболее рациональные. В целом парламент республики не является сторонником жестких ограничений в сфере розничной продажи алкоголя, поскольку любое действие рождает противодействие, в том числе развитие теневого рынка в обозначенной сфере", - добавил Толкачев.
По его словам, новый закон не скажется негативно на бизнесе, не ущемит интересы широких слоев населения, а поможет обеспечить общественные порядок в дни массовых праздников, снизить потребление алкоголя в молодежной среде.
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Республика БашкортостанУфаБашкортостанОбщество
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