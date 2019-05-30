Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T13:14Z
https://ria.ru/20190530/1555102633.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/70986/97/709869701_0:234:2810:1815_1036x0_80_0_0_4e83829b0b46bfa3b17255b31aaacafc.jpg
РИА Новости

В Оренбуржье проголосовали за проведение выборов губернатора 8 сентября

13:14
108
© РИА Новости / В. Шалабай / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Оренбурга
Вид на одну из улиц Оренбурга
© РИА Новости / В. Шалабай
Перейти в фотобанк
Вид на одну из улиц Оренбурга. Архивное фото
УФА, 30 мая - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области проголосовали за проведение выборов губернатора в единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного парламента.
"На внеочередном собрании законодатели назначили дату выборов губернатора области, они пройдут в единый день голосования 8 сентября в 2019 году", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг покинул свой пост в марте 2019 года, врио руководителя региона назначен Денис Паслер.
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
24 мая, 07:50
Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей
000001
Обсудить 0
Оренбургская областьПолитика
Рекомендуем
Вид на город Кабул в Афганистане
На межафганских переговорах в Москве договорились о будущем правительстве
РИА
Новости
В Новороссийске нашли организаторов фотосессии на мемориале "Малая земля"
Отдел алкогольной продукции
Депутаты Башкирии увеличили время запрета на продажу спиртного
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
ФПК объяснила, почему невозможен резкий рост цен на билеты в плацкартах
Святослав Вакарчук
Лидер партии "Голос" Вакарчук встретился с представителем Меркель
В ДРК с лета 2018 года более 1,3 тысячи человек погибли от Эболы
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко считает, что Рада должна одобрить отставку Гройсмана
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что не будет сопровождать Зеленского в Брюссель
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
Ада Маршания
Грузинский депутат назвала жизненно важными отношения с Россией
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы поддержал проект о приостановлении действия ДРСМД
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке
Юлия Тимошенко
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:39В ростовском университете из-за пожара эвакуировали 1,5 тысячи человек
15:38Переизбран лидер Российского еврейского конгресса
15:35Руководителей московского управления на транспорте СК задержали за взятку
15:35Российский сотрудник миссии ООН Краснощеков покинул Косово
15:35Греф призвал устранить дефицит специалистов по искусственному интеллекту
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния