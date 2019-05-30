В Оренбуржье проголосовали за проведение выборов губернатора 8 сентября

УФА, 30 мая - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области проголосовали за проведение выборов губернатора в единый день голосования 8 сентября 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного парламента.

"На внеочередном собрании законодатели назначили дату выборов губернатора области, они пройдут в единый день голосования 8 сентября в 2019 году", - сказал собеседник агентства.