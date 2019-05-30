В Госдуме прокомментировали проект о приостановке действия ДРСМД

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлено на защиту интересов безопасности и является закономерным шагом в ответ на действия США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.
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"Решение президента России о приостановлении нашей страной действия ДРСМД направлено на защиту интересов национальной безопасности и является закономерным шагом на выход из договора американской стороны. Россия неоднократно заявляла о необходимости сохранения данного двустороннего соглашения и предлагала российско-американский диалог. США безосновательно раздули конфликт вокруг ДРСМД и выбрали для общения с Россией бесперспективный тон угроз и ультиматумов", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
По его мнению, обвинения Запада, которые могут последовать за решением России приостановить действие договора, нужно переадресовывать США. "Мировой общественности следует понимать, что Россия предприняла все возможные меры для сохранения ДРСМД, в котором заинтересованы все страны, которые понимают опасность разрушения соглашения, поддерживавшего хрупкий баланс сил в мире", - добавил парламентарий.
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