В Госдуме прокомментировали проект о приостановке действия ДРСМД

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлено на защиту интересов безопасности и является закономерным шагом в ответ на действия США, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Путин внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.

"Решение президента России о приостановлении нашей страной действия ДРСМД направлено на защиту интересов национальной безопасности и является закономерным шагом на выход из договора американской стороны. Россия неоднократно заявляла о необходимости сохранения данного двустороннего соглашения и предлагала российско-американский диалог. США безосновательно раздули конфликт вокруг ДРСМД и выбрали для общения с Россией бесперспективный тон угроз и ультиматумов", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.