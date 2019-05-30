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РИА Новости

Косачев назвал возможные сроки рассмотрения проекта о приостановке ДРСМД

12:35
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть закон о приостановке ДРСМД 26 июня, если Госдума рассмотрит его 18 июня, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее спике Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД рассмотрит проект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в приоритетном порядке 18 июня, а до 10 июня соберет отзывы на законопроект.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
12:26
Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке
"Если в Госдуме рассмотрят его 18 июня, будем готовы рассмотреть 26 июня", - сказал Косачев.
Ранее Володин сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа.
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Совет Федерации РФГосдума РФКонстантин КосачевРоссияСШАПолитика
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