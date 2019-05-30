Косачев назвал возможные сроки рассмотрения проекта о приостановке ДРСМД

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть закон о приостановке ДРСМД 26 июня, если Госдума рассмотрит его 18 июня, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее спике Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД рассмотрит проект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в приоритетном порядке 18 июня, а до 10 июня соберет отзывы на законопроект.

"Если в Госдуме рассмотрят его 18 июня, будем готовы рассмотреть 26 июня", - сказал Косачев.