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РИА Новости

В Совфеде ожидают, что в Европе дадут жесткую оценку выходу США из ДРСМД

12:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Приостановка Россией договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является ответной мерой на односторонний выход США из Договора, и жесткую оценку этому выходу должны дать в Европе, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.
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"Приостановление Россией действия ДРСМД является ответной мерой на односторонний выход США из него. Жесткую оценку таким действиям Вашингтона должны дать в Европе, так как ДРСМД нужен в первую очередь именно Европе. ДРСМД в своей время положил конец ракетному кризису в Европе", - заявила Ковитиди.
Она напомнила, что речь во внесённом президентом в Госдуму проекте идёт не о выходе России из ДРСМД, а о простановке действия договора. "ДРСМД может быть возобновлён в любой момент, и это очень важно", - сказала сенатор.
По мнению Ковитиди, спешки с принятием закона парламентом о приостановке ДРСМД, как и задержек с этим, не будет.
"Идёт плановая работа, 4 марта президент подписал указ о приостановке договора, после этого МИД направил уведомление американской стороне. Россия проводит все в четком соответствии с международными процедурами", - отметила сенатор.
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Выход США из договора о РСМДСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинЕвропаРоссияСШАПолитика
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