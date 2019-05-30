В Совфеде ожидают, что в Европе дадут жесткую оценку выходу США из ДРСМД

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Приостановка Россией договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является ответной мерой на односторонний выход США из Договора, и жесткую оценку этому выходу должны дать в Европе, заявила РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

"Приостановление Россией действия ДРСМД является ответной мерой на односторонний выход США из него. Жесткую оценку таким действиям Вашингтона должны дать в Европе, так как ДРСМД нужен в первую очередь именно Европе. ДРСМД в своей время положил конец ракетному кризису в Европе", - заявила Ковитиди.

Она напомнила, что речь во внесённом президентом в Госдуму проекте идёт не о выходе России из ДРСМД, а о простановке действия договора. "ДРСМД может быть возобновлён в любой момент, и это очень важно", - сказала сенатор.

По мнению Ковитиди, спешки с принятием закона парламентом о приостановке ДРСМД, как и задержек с этим, не будет.