В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа

ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня. Такое решение принял в четверг магистратский суд лондонского района Вестминстер.

Слушания продлились несколько минут, они носили технический характер. Сам Ассанж из-за ухудшившегося здоровья не смог участвовать в заседании, хотя ранее планировалось, что он поучаствует по видеосвязи из тюрьмы.

Судья поинтересовалась самочувствием подзащитного, представитель защиты сказала, что состояние его здоровья значительно ухудшилось.

"Следующие слушания по делу пройдут 12 июня, или в этом суде, или в тюрьме Белмарш", - сказала судья, уточнив, что окончательное решение о месте проведения слушаний будет принято позже исходя из состояния здоровья подсудимого.

Ранее WikiLeaks сообщила, что Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш, где он содержится после задержания, из-за ухудшения состояния здоровья.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Главным вопросом процесса является решение кому выдавать Ассанжа: Швеции или США.

Изначально Ассанж обвинялся в США в сговоре с целью совершения компьютерного взлома, именно по этому обвинению в Британию в декабре прошлого года поступил запрос на экстрадицию. В случае экстрадиции и последующего вынесения обвинительного приговора в США ему грозило максимальное наказание до пяти лет тюрьмы. Согласно законам, судить экстрадированного можно лишь по тем обвинениям, которые послужили поводом для экстрадиции. Тем не менее, сторонники Ассанжа и его адвокаты утверждали, что в США ему могут грозить пытки и даже смертная казнь.

США или Швеция?

В середине мая власти США сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, что грозит основателю Wikileaks заключением на более длительный срок.

Как рассказал РИА Новости адвокат британской юридической фирмы BDB Pitmans Энтони Ханрэтти, решение минюста США предъявить дополнительные обвинения подтверждает худшие опасения основателя Wikileaks и может стать дополнительным поводом для беспокойства британского суда.

"Поведение минюста США подтверждает предположения Ассанжа о том, что если он будет отправлен в США, они просто добавят новые обвинения, чтобы он остался в тюрьме как можно дольше. Это станет поводом для некоторого беспокойства британского суда в том случае, если ему придется рассматривать запрос США", - сказал Ханрэтти.

В то же время Ханрэтти считает, что Швеция все равно будет предпочтительным вариантом для британского суда.

"Я не думаю, что эти новые обвинения что-то изменят с точки зрения решения, которое придется принять министру внутренних дел. Это по-прежнему будет выбор между отправкой господина Ассанжа в США по "хакерским" обвинениям (на них основывается американский запрос на экстрадицию) или в Швецию для того, чтобы предстать там перед судом по обвинению в изнасиловании. Я все равно считаю, что Швеция будет предпочтительным вариантом", - считает Ханрэтти.

Юрист убежден, если Ассанж будет экстрадирован в Швецию, то высока вероятность его последующей экстрадиции в США.

"Если он будет экстрадирован в Швецию, тогда США потребует его экстрадиции оттуда, и высока вероятность, что в итоге он окажется в США, это просто вопрос времени", - отметил Ханрэтти.

По словам другого юриста, просившего не называть его имя, действия США не вызывают удивления.

"У США еще есть время на то, чтобы обосновать свой запрос об экстрадиции. Но я полагаю, что вначале все равно будет рассмотрен запрос об экстрадиции в Швецию, поскольку он существовал изначально. Правда, в США Ассанжу грозит больший срок, а потенциальный срок может стать одним из факторов, играющих роль в принятии министром внутренних дел решения о том, какой запрос рассматривать в первую очередь", - сказал он.