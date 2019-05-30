Совфед может рассмотреть закон о приостановке ДРСМД 11 июня

Эксперт: США всерьез начали кампанию по выходу из ДРСМД Глава военной разведки Пентагона обвинил Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Эксперт Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что кампания обвинений в адрес РФ в ближайшие два месяца будет усиливаться, и объяснил, почему.