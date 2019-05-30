Совфед может рассмотреть закон о приостановке ДРСМД 11 июня

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть закон о приостановке Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности на ближайшем заседании 11 июня, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
"Мы рассмотрим закон незамедлительно, как только он поступит из Госдумы. Думаю, это может произойти на ближайшем заседании 11 июня", - сказал Клинцевич.
Вчера, 19:46Эксперт: США всерьез начали кампанию по выходу из ДРСМД Глава военной разведки Пентагона обвинил Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. Эксперт Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что кампания обвинений в адрес РФ в ближайшие два месяца будет усиливаться, и объяснил, почему.