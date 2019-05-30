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РИА Новости

Совфед может рассмотреть закон о приостановке ДРСМД 11 июня

12:07
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть закон о приостановке Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности на ближайшем заседании 11 июня, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
"Мы рассмотрим закон незамедлительно, как только он поступит из Госдумы. Думаю, это может произойти на ближайшем заседании 11 июня", - сказал Клинцевич.
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Совет Федерации РФГосдума РФФранц КлинцевичРоссияПолитика
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