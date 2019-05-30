В Совфеде не исключили расследования из-за вмешательства в дела России

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ не исключают проведения парламентского расследования в связи с вмешательством извне во внутренние дела России, в том числе в выборы.
Ранее глава комиссии Андрей Климов заявил, что США продолжают вмешиваться в выборы в России, готовя активистов для протестных акций и финансируя антироссийские мероприятия. По его словам, данные факты установлены комиссией СФ по защите госсуверенитета.
По словам члена комиссии, сенатора Олега Морозова, в комиссии "не первый год фиксируют, что в сопредельных странах - Грузии, Прибалтике, Финляндии - на зарубежные деньги зарубежные институты, очень часто связанные со спецслужбами, собирают представителей нашей страны и готовят их к очередной избирательной кампании, в том числе к текущей".
При этом из-за рубежа, отметил Морозов, раздаются прямые призывы к россиянам голосовать за определенных кандидатов и не поддерживать других, что "является нарушением законодательства РФ". Результат любых российских выборов, даже на муниципальном уровне, ставится иностранцами под сомнение, добавил сенатор.
"Задача комиссии СФ состоит в том, чтобы наконец систематизировать все эти факты, собрать некий документ и представить общественности как доказательство того, что это один из элементов гибридной войны, прямого вторжения в нашу внутреннюю жизнь", - сказал Морозов. По его мнению, эту работу нужно проводить системно, "возможно, даже подключить институт парламентского расследования".
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