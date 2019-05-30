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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали законопроект о приостановке ДРСМД

12:00
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации поддержит закон о приостановке Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности, что позволит купировать угрозы безопасности РФ, исходящие от США, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внёс в нижнюю палату проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
"Разумеется, Совет Федерации в первоочередном порядке рассмотрит и поддержит данную инициативу президента, так как односторонний выход из ДРСМД США создаёт угрозы нашей безопасности и требует ответных действий, купирующих эти угрозы. Для этого и необходимы соответствующие юридические процедуры", - заявил Морозов.
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Олег МорозовСовет Федерации РФРоссияСШАПолитика
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