В Совфеде прокомментировали законопроект о приостановке ДРСМД

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации поддержит закон о приостановке Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности, что позволит купировать угрозы безопасности РФ, исходящие от США, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внёс в нижнюю палату проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.