Глав РЖД и Минтранса просят взять на контроль ситуацию с ценами на билеты

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин просит главу РЖД Олега Белозеров и министра транспорта Евгения Дитриха взять на личный контроль ситуацию с ценами на плацкартные билеты в случае подтверждения информации о их резком увеличении; копии обращений депутата имеются в распоряжении РИА Новости.
"Считаю, что указанные доводы заслуживают особого внимания и тщательной проверки с целью недопущения нарушения прав и законных интересов граждан. На основании вышеизложенного прошу Вас взять дело под личный контроль и проверку по указанным фактам и в случае их подтверждения прошу принять все необходимые меры реагирования", - говорится в тексте обращений.
Ранее "Известия" сообщили, что Общероссийское объединение пассажиров представило данные о подорожании билетов в плацкартные вагоны на летние месяцы на 65-100%. По данным общественников, представленным газетой, больше всего подорожали железнодорожные путешествия на июнь-июль из Москвы в Калининград и Адлер.
В "Федеральной пассажирской компании" газете назвали эти подсчеты некорректными, так как "акционные" билеты сравнивались с полным тарифом, в пресс-службе перевозчика также объяснили большую разницу в цене сезонной индексацией и акциями, сообщает издание.