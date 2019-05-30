Глав РЖД и Минтранса просят взять на контроль ситуацию с ценами на билеты

"Считаю, что указанные доводы заслуживают особого внимания и тщательной проверки с целью недопущения нарушения прав и законных интересов граждан. На основании вышеизложенного прошу Вас взять дело под личный контроль и проверку по указанным фактам и в случае их подтверждения прошу принять все необходимые меры реагирования", - говорится в тексте обращений.