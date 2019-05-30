Совфед оперативно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД, заявил Косачев

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации незамедлительно рассмотрит закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после его поступления из Госдумы, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.