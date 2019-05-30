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РИА Новости

Совфед оперативно рассмотрит закон о приостановке ДРСМД, заявил Косачев

11:48
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Совет Федерации незамедлительно рассмотрит закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после его поступления из Госдумы, заявил РИА Новости председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент внес в ГД проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности.
"Мы в Совете Федерации будем готовы рассмотреть незамедлительно после получения документов из Госдумы", - сказал Косачев.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияСШАПолитика
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