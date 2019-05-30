Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T11:17Z
https://ria.ru/20190530/1555095196.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Замена ЕГЭ на обычные экзамены не убережет от стресса, заявила омбудсмен

11:17
155
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Изменение формы выпускных экзаменов в школах не уменьшит стресс для детей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Романова.
Ранее в среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской Республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
27 мая, 10:55
"Спокойствие, только спокойствие": в России начинается ЕГЭВ российских школах стартовали итоговые экзамены. О том, как выпускникам справиться со стрессом, рассказала в эфире радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.
После сообщения о гибели девочки во время сдачи ЕГЭ по математике в социальных сетях развернулась дискуссия, участники которой требуют отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной форме сдачи экзаменов.
"Экзамен не виноват. ЕГЭ сдают уже не первый год, и сейчас уже нет такого ажиотажа как раньше. Если же вернуться к прежней форме аттестации, какой она была до введения ЕГЭ, когда сдавали экзамены по билетам, это будет такой же стресс и такая же нагрузка для детей", - сказала Романова.
Участница всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями во время сдачи экзамена по математике в Москве
22 мая, 09:00
Голикова поручила регионам следить за общественным порядком во время ЕГЭ
Она также отметила, что нынешние меры безопасности и контроля останутся на экзаменах даже в случае смены формата, так что в этом аспекте они не станут менее стрессовыми.
"Даже если вернуться к прежней форме сдачи экзаменов, то видеонаблюдения никто не отменит, и жесткие требования по допуску на экзамены без технических средств тоже никто отменять не будет. Изменение формы экзамена или его названия не уменьшит стрессовую ситуацию", - подчеркнула она.
По словам уполномоченного по правам ребенка, во время подготовки к экзаменам важно настраивать детей на то, чтобы они излишне не волновались.
"Нужно четко рассказать, как это будет происходить, и объяснять им, зачем все это нужно. Я думаю, что оснований для отмены ЕГЭ нет", - резюмировала Романова.
11:02
Психологи помогут сдававшим ЕГЭ в Чебоксарах вместе с умершей девочкой
000004
Обсудить 2
ЧувашияЧебоксарыОбщество
Рекомендуем
СК проводит проверку после смерти школьницы на ЕГЭ в Чебоксарах
РИА
Новости
Заседание Совета Федерации
Сенатор Климов обвинил США во вмешательстве в российские выборы
Подсчет голосов на выборах президента РФ в участковой избирательной комиссии в Симферополе
Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Совет Федерации РФ
В Совфеде не исключили расследования из-за вмешательства в дела России
Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
Приморца, спасшего детей при пожаре, наградили благодарственным письмом СК
Психологи помогут сдававшим ЕГЭ в Чебоксарах вместе с умершей девочкой
Петр Порошенко
Порошенко вступил в партию "Европейская Солидарность"
Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
Автомобили
Москвичей просят быть внимательными при парковке машин из-за непогоды
Следователь у здания школы в городе Вольск после нападения
Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
Акция памяти Георгиевская ленточка
Сейм Латвии рассмотрит проект о запрете ношения георгиевских ленточек
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской Просиявших в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
Лента новостейМолния