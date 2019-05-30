Замена ЕГЭ на обычные экзамены не убережет от стресса, заявила омбудсмен

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Изменение формы выпускных экзаменов в школах не уменьшит стресс для детей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Елена Романова.

Ранее в среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. В пресс-службе министерства образования Чувашской Республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. Министерство здравоохранения Чувашии уточнило, что у девушки был врожденный порок сердца.

После сообщения о гибели девочки во время сдачи ЕГЭ по математике в социальных сетях развернулась дискуссия, участники которой требуют отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной форме сдачи экзаменов.

"Экзамен не виноват. ЕГЭ сдают уже не первый год, и сейчас уже нет такого ажиотажа как раньше. Если же вернуться к прежней форме аттестации, какой она была до введения ЕГЭ, когда сдавали экзамены по билетам, это будет такой же стресс и такая же нагрузка для детей", - сказала Романова.

Она также отметила, что нынешние меры безопасности и контроля останутся на экзаменах даже в случае смены формата, так что в этом аспекте они не станут менее стрессовыми.

"Даже если вернуться к прежней форме сдачи экзаменов, то видеонаблюдения никто не отменит, и жесткие требования по допуску на экзамены без технических средств тоже никто отменять не будет. Изменение формы экзамена или его названия не уменьшит стрессовую ситуацию", - подчеркнула она.

По словам уполномоченного по правам ребенка, во время подготовки к экзаменам важно настраивать детей на то, чтобы они излишне не волновались.